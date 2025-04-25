Kapan Megawati Hangestri Perkuat Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia di Final Four Proliga 2025?

KAPAN Megawati Hangestri perkuat Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia di Final Four Proliga 2025? Pasalnya sampai saat ini, Megawati Hangestri belum memperkuat klub barunya itu.

Megawati Hangestri masih belum bermain sejak direkrut pada 17 April 2025. Dia gabung klub Indonesia itu usai berpisah dengan klub Korea Selatan, Red Sparks.

1. Megawati Hangestri Masih Belum Main

Ya, Megawati Hangestri sejauh ini belum main untuk Gresik Petrokimia di Final Four Proliga 2025. Pada dua laga di seri pertama yang berlangsung di Kediri, Jawa Timur, Megawati sepenuhnya absen.

Tanpa Megawati, Gresik Petrokimia harus kalah sekali dalam seri pertama. Tetapi, mereka berhasil bangkit dan menang di laga kedua.

Kini, Final Four Proliga 2025 pun sudah masuk seri kedua. Seluruh laga digelar di GOR Jatidiri, Semarang.

Gresik Petrokimia pun sudah melakoni laga perdana di seri kedua kemarin. Melawan Jakarta Electric PLN, sayangnya Megawati gagal debut.

Padahal, eks pemain Red Sparks itu ikut diboyong Gresik Petrokimia ke Semarang. Kabarnya, Gresik Petrokimia belum memainkan Megawati karena masih menunggu surat rekomendasi dari dokter.

Megawati pun akhirnya terlihat hanya menghiasi bangku cadangan. Meski begitu, dia tetap memberi dukungan penuh untuk timnya. Beruntung, tanpa Megawati, Gresik Petrokimia tetap bisa meraih kemenangan dengan skor 3-1 (25-20, 28-30, 25-18, 25-19).