5 Pevoli Indonesia yang Cantiknya Kebangetan, Nomor 1 Bidadari Timnas Voli Putri!

LIMA pevoli Indonesia yang cantiknya kebangetan menarik diulas. Salah satunya bidadari di Timnas Voli Putri Indonesia.

Ya, Indonesia punya banyak talenta berbakat di dunia voli. Bahkan, beberapa nama jadi andalan di Timnas Voli Putri Indonesia hingga membawa tim mendulang prestasi manis.

Tak hanya berbakat, para pemain juga punya paras menawan. Alhasil, para pemain ini punya banyak penggemar.

Berikut 5 Pevoli Indonesia yang Cantiknya Kebangetan:

1. Yolla Yuliana

Salah satu pevoli Indonesia yang cantiknya kebangetan adalah Yolla Yuliana. Namanya sudah begitu tersohor di dunia voli Tanah Air.

Yolla sukses berkiprah manis hingga jadi andalan di Timnas Voli Putri Indonesia. Dia pun membawa tim meraih medali perak SEA Games 2023. Tetapi kini, Yolla sudah pensiun membela Timnas Voli Putri Indonesia.

2. Gendis Azzahra

Kemudian, ada Gendis Azzahra. Pemain satu ini biasa bermain sebagai outside hitter. Permainan apiknya membawa Gendis juga kerap dipanggil membela Timnas Voli Putri Indonesia.

Gendis pernah masuk skuad Indonesia di SEA V League 2023 dan 2024. Dia tentunya akan jadi bintang voli Indonesia di masa depan.