Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

4 Atlet yang Ternyata Pernah Kepincut dengan Pevoli Supercantik Yolla Yuliana, Nomor 1 Pebulu Tangkis Tanah Air!

Djanti Virantika , Jurnalis-Senin, 24 November 2025 |17:09 WIB
4 Atlet yang Ternyata Pernah Kepincut dengan Pevoli Supercantik Yolla Yuliana, Nomor 1 Pebulu Tangkis Tanah Air!
Yolla Yuliana jadi salah satu pevoli supercantik Indonesia. (Foto: Instagram/@yollayuliana1515)
A
A
A

EMPAT atlet yang ternyata pernah kepincut dengan pevoli supercantik, Yolla Yuliana, menarik diulas. Salah satunya ada pebulu tangkis Tanah Air.

Yolla Yuliana memang telah jadi bintang voli Indonesia. Performanya yang ciamik telah membuatnya dikontrak banyak klub top Indonesia hingga jadi andalan di Timnas Voli Putri Indonesia.

Yolla Yuliana

Tak hanya main di Tanah Air, Yolla Yuliana juga pernah dapat kesempatan untuk abroad atau berkarier di luar negeri. Dia dikontrak klub Jepang, Tokyo Sunbeams pada 2024.

Sosok Yolla Yuliana makin terlihat sempurna karena parasnya yang begitu cantik nan menawan. Pesona atlet berusia 31 tahun ini bahkan membuat sejumlah atlet Tanah Air juga kepincut. Siapa saja mereka?

Berikut 4 Atlet yang Ternyata Pernah Kepincut dengan Pevoli Supercantik Yolla Yuliana:

1. Kaesar Akbar

kaesar akbar dan yolla yuliana

Salah satu atlet yang ternyata pernah kepincut dengan pevoli supercantik, Yolla Yuliana, adalah Kaesang Akbar. Dia merupakan mantan pebulu tangkis nasional.

Kaesar Akbar pun menjalin asmara dengan Yolla hingga berlanjut ke jenjang pernikahan. Pasangan ini naik pelaminan pada 2017.

Sayangnya, Yolla dan Akbar harus bercerai pada 2020. Dari pernikahannya, Yolla dan Akbar dikaruniai satu orang putra bernama Rumi.

2. Andakara Prastawa

Andakara Prastawa instagram

Lalu, ada juga atlet basket yang pernah kepincut Yolla. Dia adalah Andakara Prastawa. Pebasket berusia 33 tahun ini pernah bawa Timnas Basket Putra Indonesia raih medali emas SEA Games pada 2021.

Andakara diisukan jalin asmara dengan Yolla usai tertangkap kamera tengah berpelukan setelah pertandingan basket SEA Games 2015. Saat itu, Andakara menghampiri Yolla yang duduk di tribun.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/43/3185173/salsabila_dara_putri-mCjf_large.jpg
5 Pevoli Supercantik Indonesia yang Jadi Idola Kaum Adam, Nomor 1 Sampai Bikin Pesepakbola Kepincut!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/43/3184620/wilda_siti_nurfadilah-J5St_large.jpg
Kisah Pevoli Supercantik Wilda Siti Nurfadhilah Banting Setir Jadi Pelatih, Tangani Timnas Voli Putri Indonesia di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/43/3184119/adinda_indah_permatasari-nBwF_large.jpg
5 Pevoli Indonesia yang Cantiknya Kebangetan, Nomor 1 Bidadari Timnas Voli Putri!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/43/3184051/sabina_altynbekova-euWN_large.jpg
Kisah Sabina Altynbekova, Pevoli Muslim Supercantik yang Girang Mimpinya Main di Indonesia Bisa Terwujud
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/43/3181221/simak_kisah_asmara_pevoli_cantik_yolla_yuliana_yang_sukses_bikin_banyak_atlet_indonesia_jatuh_hati-XIVK_large.jpg
Kisah Asmara Pevoli Cantik Yolla Yuliana, Sukses Bikin Banyak Atlet Indonesia Jatuh Hati!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/43/3180929/megawati_hangestri-9P2c_large.jpg
Media Korea Selatan Soroti Megawati Hangestri yang Putus Kontrak dengan Manisa BBSK, Sinyal Comeback ke Red Sparks?
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement