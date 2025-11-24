4 Atlet yang Ternyata Pernah Kepincut dengan Pevoli Supercantik Yolla Yuliana, Nomor 1 Pebulu Tangkis Tanah Air!

Yolla Yuliana jadi salah satu pevoli supercantik Indonesia. (Foto: Instagram/@yollayuliana1515)

EMPAT atlet yang ternyata pernah kepincut dengan pevoli supercantik, Yolla Yuliana, menarik diulas. Salah satunya ada pebulu tangkis Tanah Air.

Yolla Yuliana memang telah jadi bintang voli Indonesia. Performanya yang ciamik telah membuatnya dikontrak banyak klub top Indonesia hingga jadi andalan di Timnas Voli Putri Indonesia.

Tak hanya main di Tanah Air, Yolla Yuliana juga pernah dapat kesempatan untuk abroad atau berkarier di luar negeri. Dia dikontrak klub Jepang, Tokyo Sunbeams pada 2024.

Sosok Yolla Yuliana makin terlihat sempurna karena parasnya yang begitu cantik nan menawan. Pesona atlet berusia 31 tahun ini bahkan membuat sejumlah atlet Tanah Air juga kepincut. Siapa saja mereka?

Berikut 4 Atlet yang Ternyata Pernah Kepincut dengan Pevoli Supercantik Yolla Yuliana:

1. Kaesar Akbar

Salah satu atlet yang ternyata pernah kepincut dengan pevoli supercantik, Yolla Yuliana, adalah Kaesang Akbar. Dia merupakan mantan pebulu tangkis nasional.

Kaesar Akbar pun menjalin asmara dengan Yolla hingga berlanjut ke jenjang pernikahan. Pasangan ini naik pelaminan pada 2017.

Sayangnya, Yolla dan Akbar harus bercerai pada 2020. Dari pernikahannya, Yolla dan Akbar dikaruniai satu orang putra bernama Rumi.

2. Andakara Prastawa

Lalu, ada juga atlet basket yang pernah kepincut Yolla. Dia adalah Andakara Prastawa. Pebasket berusia 33 tahun ini pernah bawa Timnas Basket Putra Indonesia raih medali emas SEA Games pada 2021.

Andakara diisukan jalin asmara dengan Yolla usai tertangkap kamera tengah berpelukan setelah pertandingan basket SEA Games 2015. Saat itu, Andakara menghampiri Yolla yang duduk di tribun.