5 Pevoli Supercantik Indonesia yang Jadi Idola Kaum Adam, Nomor 1 Sampai Bikin Pesepakbola Kepincut!

Salsabila Dara Putri jadi salah satu pevoli Indonesia yang supercantik. (Foto: Instagram/@ssaabilaa)

LIMA pevoli supercantik Indonesia yang jadi idola kaum adam menarik diulas. Salah satunya sampai bikin pesepakbola kepincut.

Ya, pesona pevoli Indonesia kerap jadi sorotan. Sebab, hal tersebut membuat sosoknya kian sempurna karena selain cantik nan menawan, mereka juga punya bakat gemilang.

Tak heran, prestasi manis bisa diukir sederet pevoli supercantik Indonesia. Bahkan, ada yang sampai dapat kesempatan berkarier di luar negeri. Siapa saja mereka?

Berikut 5 Pevoli Supercantik Indonesia yang Jadi Idola Kaum Adam:

1. Shella Bernadetha

Salah satu pevoli supercantik Indonesia yang jadi idola kaum adam adalah Shella Bernadetha. Kecantikannya bahkan pernah membuat pesepakbola kepincut.

Shella Bernadetha pernah memperkuat sejumlah tim top Indonesia, mulai dari BJB Tandamata hingga Jakarta Popsivo Polwan. Dia pernah menjalin asmara dengan eks andalan Timnas Indonesia, Bagus Kahfi.

2. Adinda Indah Permatasari

Lalu, ada Adinda Indah Permatasari. Pevoli yang lahir di Bandung, 22 September 2003 ini mewarisi bakat olahraga dari orangtuanya.

Ibu Adinda bahkan merupakan mantan atlet voli. Tak ayal, Adinda begitu ciamik dalam berkarier sebagai pevoli. Dia direkrut membela Jakarta Livin Mandiri pada musim 2023-2024.