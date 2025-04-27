Absen Musim Lalu, Formula E Rindu Gelaran Jakarta E-Prix

Jakarta E-Prix 2025 akan digelar pada 21 Juni di JIEC (Foto: Pemprov DKI Jakarta)

JAKARTA – Co-Founder & Chief Championship Officer Formula E, Alberto Longo, mengaku rindu dengan gelaran Jakarta E-Prix. Ia berterima kasih kepada semua pihak yang mendukung terselenggaranya Jakarta E-Prix 2025 atau Formula E Jakarta 2025.

Jakarta absen sebagai tuan rumah gelaran Formula E 2023-2024. Kali ini, balapan tersebut akan menjadi seri ke-12 dari Formula E 2024-2025 pada 21 Juni mendatang.

1. Bangga

Gubernur Jakarta Pramono Anung menyambut positif gelaran Formula E yang akan berlangsung di Jakarta International E-Prix Circuit (JIEC), Ancol, Jakarta Utara. Masyarakat patut berbangga lantaran Jakarta menjadi satu-satunya kota penyelenggara di Asia Tenggara.

"Ini adalah event yang pasti akan ditunggu banyak orang, terutama para penggemar Formula E di seluruh dunia dan di Jakarta. Maka, penyelenggaraannya harus lebih baik, lebih menarik dari sebelumnya, dan dipersiapkan dengan matang," kata Pramono di Balai Kota, Kamis 24 April 2025.

"Yang paling penting, semua orang yang datang ke Jakarta harus merasa dimudahkan dan bergembira, terutama tamu-tamu kita dari mana pun. Kami akan memberikan dukungan penuh untuk penyelenggaraan Formula E ini," sambungnya.

2. Ekonomi Hijau

Dalam kesempatan itu, Pramono mengatakan, Jakarta E-Prix 2025 menjadi peluang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hijau. Ajang ini juga memperkuat posisi Jakarta sebagai destinasi wisata olahraga internasional.

"Kami juga akan mempersiapkan diri sebagai tuan rumah yang baik, karena tahun 2025 akan banyak event internasional diadakan di Jakarta. Kita harus bersiap dan terus berbenah. Semoga Jakarta semakin menarik bagi siapapun yang datang untuk berolahraga," tegas Pramono.