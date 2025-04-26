Kontrak Formula E Jakarta Berakhir Tahun Ini, Pramono Anung: Kita Tawar Commitment Fee dong

JAKARTA – Gubernur Jakarta, Pramono Anung, sudah mengetahui kontrak PT Jakarta Propertino (JakPro) dengan Formula E Operations (FEO) akan habis tahun ini. Ia meminta agar commitment fee yang harus dibayar untuk perpanjangan kontrak, nilainya diturunkan.

Jakarta kembali masuk dalam kalender Formula E 2024-2025 (FE 2024-2025) setelah absen pada musim lalu. Balapan ke-12 musim ini tersebut akan dihelat di Jakarta International E-Prix Circuit (JIEC), pada 21 Juni 2025.

1. Tahun Terakhir

Namun, kontrak dengan FEO diketahui berakhir pada 2025. Pramono berharap Direktur Utama PT JakPro, Iwan Takwin, agar menawar nilai commitment fee jika ingin diperpanjang.

Harapan itu disampaikan di depan Co Founder & Chief Championship Officer of Formula E, Alberto Longo, di Balai Kota, Jakarta, Kamis 24 April 2025. Sebab, Pramono menilai kedua pihak saling membutuhkan.

"Saya tergelitik untuk menjawab pertanyaan mengenai kontrak. Mumpung Alberto enggak mengerti Bahasa Indonesia, saya jawab dalam Bahasa Indonesia," kata Pramono, dikutip Sabtu (26/4/2025).

"Jadi kalau mau kontraknya diperpanjang, dimurahin dong. Kita tawar dong. Jangan mahal-mahal. Karena dia butuh kita, kita butuh dia," imbuh pria berkacamata itu.