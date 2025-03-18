Jakarta E-Prix 2025 Digelar Juni 2025, Hadirkan Mobil Balap Formula E Gen3 Evo yang Lebih Kencang!

JAKARTA - Balapan Formula E 2024-2025 akan memasuki seri Jakarta E-Prix 2025 yang digelar di Jakarta International E-Prix Circuit (JIEC), Ancol, pada 21 juni 2025. Dalam seri Jakarta E-Prix nanti, para pencinta balap akan dimanjakan dengan mobil Formula E yang lebih cepat lagi.

1. Jakarta E-Prix 2025 Siap Digelar

Sebab Jakarta E-Prix 2025 menandai debut Gen3 Evo di Indonesia, setelah sebelumnya diperkenalkan secara global pada awal musim di São Paulo, Brasil. Jadi, para penggemar akan menyaksikan aksi Gen3 Evo, mobil balap listrik revolusioner yang mampu berakselerasi dari 0-100 km/jam hanya dalam 1,86 detik, bahkan lebih cepat dari mobil Formula 1.

Dikembangkan oleh para ahli dari Formula E dan FIA, Gen3 Evo membawa lompatan besar dalam inovasi motorsport listrik. Gen3 Evo juga dilengkapi ban iON Race yang lebih lunak, dikembangkan oleh Hankook, yang memungkinkan pemanasan lebih cepat dan daya cengkeram puncak yang lebih baik.

Selain itu, keberlanjutan tetap menjadi inti dari desainnya, dengan sayap depan, sirip roda, dan deflektor angin berbahan termoplastik sirkular yang lebih ramah lingkungan, dikembangkan oleh SABIC. Inovasi ini tidak hanya meningkatkan aerodinamika tetapi juga efisiensi energi secara keseluruhan.

Project Director Jakarta E-Prix 2025 Deni Rifky Purwana menyatakan sangat antusias menyambut kembalinya Jakarta E-Prix pada 2025. Setelah sukses menjadi tuan rumah di edisi sebelumnya, Jakarta kembali siap menghadirkan balapan yang lebih mendebarkan dengan debut Gen3 Evo, mobil balap listrik tercepat dalam sejarah FIA.

"Jakarta E-Prix bukan hanya ajang balap, tetapi juga momentum untuk memperkuat posisi Jakarta sebagai pemimpin global dalam mobilitas berkelanjutan. Kami mengundang para penggemar, mitra, dan komunitas untuk bersama-sama merayakan inovasi, kecepatan, dan keberlanjutan di Jakarta International E-Prix Circuit pada 21 Juni 2025," kata Deni dalam keterangannya, dikutip Selasa (18/3/2025).

Jakarta E-Prix 2025 hadirkan mobil Formula E Gen3 Evo. (Foto: Andri Bagus/Okezone)

2. Jakarta Jadi Saksi Kecepatan Gen3 Evo

Sementara itu, Project Director Formula E Operations (FEO) Gemma Roura mengatakan Jakarta E-Prix akan menjadi ajang yang luar biasa, dengan kehadiran Gen3 Evo yang akan mendefinisikan ulang batasan dalam balap listrik. Sebab, Akselerasi yang belum pernah ada sebelumnya, penyempurnaan aerodinamis, dan sistem penggerak semua roda akan menciptakan pertarungan balap yang lebih intens dan menegangkan.