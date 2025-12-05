Advertisement
SPORT LAIN

Resmi Meluncur, Porsche 918 Spyder dan Model Ikonis Lain Hadir di PUBG MOBILE!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 05 Desember 2025 |15:29 WIB
Resmi Meluncur, Porsche 918 Spyder dan Model Ikonis Lain Hadir di PUBG MOBILE!
PUBG MOBILE memulai kolaborasi dengan Porsche per hari ini, Jumat 5 Desember 2025. (Foto: PUBG Mobile)
PUBG MOBILE, salah satu game mobile paling populer di dunia, dengan bangga meluncurkan kemitraannya dengan Porsche, brand otomotif mewah asal Jerman yang terkenal, dalam kolaborasi global tiga arah bersama PUBG: BATTLEGROUNDS. Mulai hari ini hingga 28 Februari 2026, para pemain dapat mengendarai Porsche 918 Spyder beserta sejumlah model Porsche berperforma tinggi lainnya, menghadirkan presisi, kecepatan, dan gaya ke battlegrounds.

Para pemain dapat memasuki battlegrounds dengan deretan model Porsche yang menonjol, termasuk Porsche 918 Spyder, Porsche Panamera Turbo S, Porsche Cayenne Turbo GT, dan Porsche 911 Carrera 4 GTS Cabriolet. Setiap model tersedia dalam pilihan warna eksklusif yang mengombinasikan performa mendebarkan dengan desain yang mutakhir.

Kolaborasi PUBG Mobile dan Porsche. (Foto: PUBG Mobile)
Kolaborasi PUBG Mobile dan Porsche. (Foto: PUBG Mobile)

Para pemain juga dapat melakukan kustomisasi tunggangan mereka dengan aksesori bertema Porsche, termasuk Porsche Racing Suit, Racing Helmet, Parachute, Crest Ornament, dan Car Key Ornament, memungkinkan mereka bertarung dengan gaya berpresisi tinggi sambil tampil mencolok saat bergerak.

“Kemitraan ini menyatukan dua dunia yang didefinisikan oleh passion, performa, dan kreativitas,” kata Vincent Wang, Head of PUBG MOBILE Publishing di Tencent Games. “Berkolaborasi dengan Porsche memungkinkan kami menawarkan sesuatu yang benar-benar luar biasa kepada para pemain… sensasi precision driving yang dipadukan dengan intensitas battlegrounds. Kami tidak sabar menunggu para pemain merasakan pengalaman ini secara langsung.”

Kolaborasi ini merupakan bagian dari kemitraan global tiga arah antara PUBG: BATTLEGROUNDS, PUBG MOBILE, dan Porsche, yang dipersatukan oleh pesan bersama “Precision rules. Confidence drives it.” Konten eksklusif Porsche tambahan juga tersedia di PUBG: BATTLEGROUNDS pada PC dan konsol selama November dan Desember 2025.

Kolaborasi PUBG MOBILE dan Porsche berlangsung dari 5 Desember 2025 hingga 28 Februari 2026. Unduh dan mainkan game ini secara gratis melalui App Store dan Google Play Store untuk merasakan konten terbaru.

(Ramdani Bur)

