Anggota DPRD DKI Dina Masyusin Realisasikan Aspirasi Warga Kalideres, Distribusikan Sound System dan Tenis Meja

JAKARTA — Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Perindo, H. Dina Masyusin, menunjukkan komitmennya dalam menjalankan fungsi legislatif dengan merealisasikan langsung permintaan masyarakat. Dina menyerahkan bantuan berupa perangkat sound system dan satu set tenis meja kepada warga di RW 06 Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, pada Jumat (6/12/2025).

Penyerahan bantuan tersebut merupakan tindak lanjut konkret dari aspirasi yang diajukan oleh masyarakat setempat. Kegiatan ini turut didampingi oleh Dewi Handayani, Satuan Pelaksana Olahraga Sudin Sosial Jakarta Barat Wilayah Kecamatan Kalideres, serta Ketua RT dan Ketua RW setempat.

1. Wujudkan Aspirasi Masyarakat

Dina Masyusin menjelaskan bahwa agenda hari itu adalah upaya mewujudkan permintaan masyarakat akan sarana olahraga dan fasilitas umum. Ia menekankan pentingnya respons cepat dan koordinasi intensif dalam merealisasikan aspirasi tersebut.

"Agenda hari ini adalah mewujudkan aspirasi masyarakat, di mana masyarakat mengajukan speaker serta alat untuk olahraga, yaitu tenis meja. Kami dari DPRD bersama dari Kasudin Olahraga, hadir untuk mendistribusikan langsung kepada warga masyarakat yang membutuhkan," kata Dina, dikutip Jumat (5/12/2025).

Meskipun tidak memberikan janji mengenai tenggat waktu, ia berusaha agar proses penyaluran berjalan secepat mungkin dengan berkoordinasi langsung dengan pihak terkait di tingkat dinas.

"Kami tidak pernah menjanjikan kapan, berapa lama. Tetapi melihat pengajuan dalam waktu satu sampai dua minggu itu sudah direalisasikan, tergantung stok yang ada di dinas olahraga," ujar Dina.

2. Komitmen dan Kelanjutan Program Bantuan

Dina memastikan bahwa program bantuan serupa akan terus berlanjut sebagai bentuk konsistensi Partai Perindo dalam membantu warga Jakarta. Sebelumnya, ia juga telah mendistribusikan kursi roda dan alat bantu lainnya kepada warga yang membutuhkan.