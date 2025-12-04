Kemenpora dan KONI Pusat Sepakat Kuatkan Sinergitas, Siapkan Program Bersama demi Prestasi Olahraga Nasional

JAKARTA – Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora RI) dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat telah menggelar pertemuan penting untuk memperkuat sinergitas organisasi olahraga dengan pemerintah. Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Erick Thohir, menegaskan kesatuan program antara Kemenpora dan KONI Pusat sangat vital demi kemajuan prestasi olahraga Indonesia di kancah global.

Pertemuan kedua pimpinan lembaga itu digelar di Kantor KONI Pusat, Jakarta, pada Kamis (4/12/2025) siang WIB. Dalam persamuhan yang berlangsung selama satu jam tersebut, Menpora Erick Thohir disambut langsung oleh Ketua Umum KONI Pusat, Letjen TNI Purn Marciano Norman.

Selepas pertemuan, Menpora Erick dan Marciano memaparkan hasil pembahasan kepada awak media.

1. Bersatu untuk Program Jangka Panjang

Erick Thohir mengatakan, salah satu poin utama dari pertemuan itu adalah memperkuat hubungan antara pemerintah dan organisasi olahraga. Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum PSSI itu menekankan pentingnya sinergi untuk kepentingan masyarakat olahraga secara menyeluruh.

"Alhamdulillah di rumah besar olahraga nasional kita, di KONI, tadi kita berdiskusi bagaimana KONI dan pemerintah harus bersatu,” tutur Erick kepada awak media, termasuk Okezone, di Kantor KONI Pusat, Jakarta pada Kamis (4/12/2025).

"Kita harus punya program yang sama, toh ujung-ujungnya apa yang kita lakukan ini bukan buat kita pribadi, tetapi untuk masyarakat olahraga Indonesia secara menyeluruh, terutama olahraga-olahraga yang harus kita siapkan untuk PON, yang berlanjut ke SEA Games, Asian Games, dan Olimpiade,” tambahnya.

Kemenpora dan KONI Pusat jalin kerja sama. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)

2. Transformasi Organisasi

Erick mengungkapkan, Kemenpora dan KONI Pusat berencana untuk membuat program bersama tahun depan, mengingat kedua belah pihak memiliki visi yang sama yakni transformasi organisasi demi olahraga Indonesia yang lebih baik.