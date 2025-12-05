Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Di Ambang Juara ARRC 2025 AP250, Fadillah Arbi Aditama Fokus Diri Sendiri

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 05 Desember 2025 |20:09 WIB
Di Ambang Juara ARRC 2025 AP250, Fadillah Arbi Aditama Fokus Diri Sendiri
Pembalap Astra Honda Racing Team, Fadillah Arbi Aditama. (Foto: Wikanto Arungbudoyo/Okezone)
A
A
A

BURIRAM - Fadillah Arbi Aditama di ambang jadi juara Asia Road Racing Championship 2025 (ARRC 2025). Pembalap Astra Honda Racing Team itu memilih untuk fokus pada diri sendiri dan tidak memusingkan soal pesaing.

Arbi duduk di puncak klasemen ARRC 2025 AP250 (kelas 250cc) dengan 171 poin. Ia unggul 36 angka dari pesaing terdekat yakni Izam Ikal dari Malaysia jelang dua race penentuan di Chang International Circuit, Buriram, Thailand, 5-7 Desember 2025. 

1. Persiapan Sudah Positif

Pembalap binaan PT Astra Honda Motor (AHM) itu merasa persiapannya sudah positif. Ia yakin kualifikasi akan jadi penentu. Arbi pun menargetkan start dari baris depan untuk memperbesar peluang juara. 

"Persiapannya sudah 95% karena kan 100% eksekusinya nanti (saat balapan). Latihan positif dan Arbi dan tim sudah mempersiapkan semuanya," kata Arbi kepada Okezone di Buriram, Jumat (5/12/2025). 

"Kualifikasi bakal jadi penentu. Posisi di kualifikasi sangat penting. Target utama (kualifikasi) (ada di) baris depan, kalau tidak 1 ya 2 atau 3," imbuh pembalap asal Purworejo tersebut. 

Fadillah Arbi Aditama
Fadillah Arbi Aditama

2. Konsisten

Walau demikian, Arbi banyak melakukan long run atau fokus pada mencetak lap yang konsisten ketimbang mencari waktu terbaik saat latihan bebas Jumat (5/12/2025). Ia juga tidak merasa terbeban lantaran punya nilai plus dibandingkan sang pesaing.

"Arbi sering long run dan fokus pada diri sendiri. Dia (pesaing) punya nilai plus, Arbi punya lebih banyak plus plus lainnya. Jadi, bisa lebih sabar, tidak terburu-buru," papar Arbi.

"Namanya balapan kan senggol menyenggol pasti ada. Soal emosi ingin cepat keluar dari persaingan, bikin jarak, Arbi enggak ada," imbuhnya. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
