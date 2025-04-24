Advertisement
SPORT LAIN

Juara Dunia Fedor Gorst Puji Kemajuan Biliar di Indonesia, Yakin Bakal Lahir Pemain Hebat

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 24 April 2025 |22:37 WIB
Juara Dunia Fedor Gorst Puji Kemajuan Biliar di Indonesia, Yakin Bakal Lahir Pemain Hebat
Fedor Gorst mengakui olahraga biliar di Indonesia mengalami kemajuan (Foto: Okezone/Andika Rachmansyah)
A
A
A

TANGERANG - Juara dunia biliar, Fedor Gorst, mengakui olahraga biliar di Indonesia mengalami kemajuan. Ia bahkan meyakini akan lahir atlet hebat dari Tanah Air yang bakal mengguncang dunia.

Untuk diketahui, Gorst sedang berada di Indonesia. Pebiliar nomor satu dunia ini mengisi laga eksibisi bertajuk True Champ yang diinisiasi oleh Moor Production yang bekerja sama dengan Pengurus Besar Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (PB POBSI).

1. Pindah-Pindah Tempat

Fedor Gorst main di Bekasi

Diketahui, Gorst sudah berada di Indonesia sejak Senin 21 April 2025 dan akan menyudahi turnya pada Sabtu 26 April. Selama di sini, pebiliar profesional Rusia-Amerika itu menjalani laga eksibisi dengan berpindah-pindah tempat.

Nah, pada hari ini, Gorst melakukan laga eksibisinya di Oryza Pool & Cafe, Karawaci, Tangerang. Terdapat tamu istimewa juga, yakni pebiliar asal Filipina, Johan Chua. Pencinta biliar sangat antusias menyaksikan aksi mereka menyodok bola.

“Menurut saya ini bagus, ini adalah event atau kegiatan ketiga saya di minggu ini Saya pikir ini kontribusi yang bagus untuk billiard di Negara ini,” kata Gorst kepada iNews Media Group, Kamis (24/4/2025).

 

Halaman:
1 2
