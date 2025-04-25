Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Saksikan Rangkaian ATP Tour di Vision+, dari Grand Slam hingga Turnamen Masters 1000

Tim Okezone , Jurnalis-Jum'at, 25 April 2025 |14:29 WIB
Saksikan Rangkaian ATP Tour di Vision+, dari Grand Slam hingga Turnamen Masters 1000
Saksikan turnamen tenis dunia di Vision+. (Foto: Vision+)
SAKSIKAN rangkaian ATP Tour di Vision+. Sederet laga seru akan tersaji dalam turnamen Grand Slam hingga Masters 1000.

Bagi kamu para pencinta tenis dunia, nonton seru aksi-aksi mendebarkan dari rangkaian kompetisi tenis bergengsi ATP Tour. Saksikan setiap smash yang fantastis, forehand memukau, backhand terukur, dan service yang menentukan jalannya pertandingan.

Saksikan para petenis elite dunia seperti Jannik Sinner, Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, dan bintang-bintang lainnya dalam persaingan sengit di berbagai turnamen prestisius dalam kalender ATP Tour. Dari Grand Slam yang penuh drama hingga turnamen Masters 1000 yang krusial, Vision+ menayangkan setiap momen penting yang bikin kamu terpukau.

Cara Mudah Nonton Rangkaian ATP Tour di VISION+ Agar tidak ketinggalan keseruannya, ikuti langkah-langkah berikut untuk nonton semua pertandingan tenis favorit kamu di VISION+:

1. Download aplikasi VISION+ dari Play Store atau App Store, akses www.visionplus.id atau dengan mudah klik di sini.

2. Login atau daftar akun jika belum memiliki akun VISION+

3. Pilih "Beli Paket" dan aktifkan paket beIN Sports Rp36.000,-

4. Lakukan pembayaran sesuai metode yang tersedia

5. Siap streaming, saksikan dan dukung jagoanmu!

 

