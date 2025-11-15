Lagi Gacor, Janice Tjen Percaya Diri Tembus Ranking 20 Besar Dunia

JAKARTA – Petenis tunggal putri Indonesia, Janice Tjen, percaya diri bisa tembus ranking 20 besar dunia. Pasalnya, Janice Tjen kini juga tengah gacor.

Janice Tjen terus mendulang hasil manis di berbagai turnamen bergengsi. Dia pun kini pasang target lebih tinggi.

1. Gacor

Janice tampil impresif sepanjang 2025. Petenis berusia 23 tahun itu mampu menorehkan empat gelar resmi pada tahun ini.

Keempat gelar itu adalah Chennai Open 2025 yang diraih di nomor tunggal putri, dan ganda putri bersama Aldila Sutjiadi, Jinan Open 2025, dan Suzhou Open 2025. Gelar ganda bersama Aldila menciptakan sejarah.

Pasalnya, tandem Janice/Aldila menyudahi puasa gelar ganda putri tenis Indonesia yang sudah berlangsung puluhan tahun. Torehan ini juga membuat ranking Janice naik signifikan.

Awal tahun ini, Janice berada di ranking 578. Setelah berbagai gelar itu, Janice naik ke peringkat ke-53 dunia. Tak ayal, petenis asal Jakarta itu masuk dalam nominasi Asosiasi Tenis Wanita (WTA) Awards 2025.