Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Lagi Gacor, Janice Tjen Percaya Diri Tembus Ranking 20 Besar Dunia

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 15 November 2025 |19:32 WIB
Lagi Gacor, Janice Tjen Percaya Diri Tembus Ranking 20 Besar Dunia
Janice Tjen kala berlaga. (Foto: WTA)
A
A
A

JAKARTA Petenis tunggal putri Indonesia, Janice Tjen, percaya diri bisa tembus ranking 20 besar dunia. Pasalnya, Janice Tjen kini juga tengah gacor.

Janice Tjen terus mendulang hasil manis di berbagai turnamen bergengsi. Dia pun kini pasang target lebih tinggi.

janice tjen foto cikal bintang

1. Gacor

Janice tampil impresif sepanjang 2025. Petenis berusia 23 tahun itu mampu menorehkan empat gelar resmi pada tahun ini.

Keempat gelar itu adalah Chennai Open 2025 yang diraih di nomor tunggal putri, dan ganda putri bersama Aldila Sutjiadi, Jinan Open 2025, dan Suzhou Open 2025. Gelar ganda bersama Aldila menciptakan sejarah.

Pasalnya, tandem Janice/Aldila menyudahi puasa gelar ganda putri tenis Indonesia yang sudah berlangsung puluhan tahun. Torehan ini juga membuat ranking Janice naik signifikan.

Awal tahun ini, Janice berada di ranking 578. Setelah berbagai gelar itu, Janice naik ke peringkat ke-53 dunia. Tak ayal, petenis asal Jakarta itu masuk dalam nominasi Asosiasi Tenis Wanita (WTA) Awards 2025.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/40/3182710/simak_kisah_perjalanan_petenis_cantik_indonesia_janice_tjen_menembus_peringkat_53_dunia-uDKc_large.jpg
Kisah Perjalanan Petenis Cantik Indonesia Janice Tjen, dari Peringkat 400 ke 53 Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/40/3181948/berapa_total_hadiah_uang_yang_diperoleh_petenis_janice_tjen_sepanjang_2025-mayx_large.jpg
Segini Total Hadiah Uang yang Diperoleh Petenis Cantik Janice Tjen Sepanjang 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/40/3181821/janice_tjen-g8E7_large.jpg
Masuk Nominasi WTA Awards 2025, Petenis Indonesia Janice Tjen Berpeluang Menang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/40/3180957/janice_tjen_sukses_mengukir_sejarah_usai_mengawinkan_gelar_juara_di_wta_250_chennai_open_2025-RFoe_large.jpg
Janice Tjen Ukir Sejarah Usai Kawinkan Gelar Juara di Chennai Open 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/40/3180950/simak_hadiah_uang_yang_didapat_janice_tjen_usai_juara_chennai_open_2025_di_nomor_tunggal_dan_ganda_putri-oZgD_large.jpg
Segini Hadiah Uang yang Didapat Janice Tjen Usai Juara Chennai Open 2025 di Nomor Tunggal dan Ganda Putri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/40/3180943/simak_update_ranking_wta_janice_tjen_usai_juara_chennai_open_2025-obEy_large.jpg
Update Ranking WTA Janice Tjen Usai Juara Chennai Open 2025: Melesat Tajam?
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement