Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Marc Marquez Sulit Dibendung, Alex Marquez Pede Putus Dominasi sang Kakak di MotoGP Spanyol 2025

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 25 April 2025 |13:05 WIB
Marc Marquez Sulit Dibendung, Alex Marquez Pede Putus Dominasi sang Kakak di MotoGP Spanyol 2025
Alex Marquez dan Marc Marquez kala mentas di MotoGP. (Foto: MotoGP)
A
A
A

PEMBALAP Gresini Racing, Alex Marquez, pede putus dominasi sang kakak, Marc Marquez, di MotoGP Spanyol 2025. Hal ini diyakini Alex meski Marc Marquez sulit dibendung pada awal musim ini.

Demi mewujudkan targetnya itu, Alex pun memastikan bakal tampil optimal. Dengan begitu, dia bisa mengalahkan sang kakak.

Alex Marquez. (Foto: Instagram/alexmarquez73)

1. MotoGP Spanyol 2025 Digelar Akhir Pekan Ini

MotoGP Spanyol 2025 siap digelar pada akhir pekan ini. Balapan seri kelima MotoGP 2025 itu akan digelar di Sirkuit Jerez-Angel Nieto, Jerez, pada 25 sampai 27 April 2025.

Alex Marquez akan berusaha tampil maksimal demi memberikan perlawanan ketat untuk Marc Marquez. Langkah itu dilakukan gua memutus dominasi sang kakak yang telah mencatatkan tiga kemenangan sempurna musim ini.

"Jadi, untuk mengalahkannya, Anda harus memiliki akhir pekan yang sempurna di setiap sesi dan sebagainya," kata Alex, dilansir dari motosan, Jumat (25/4/2025).

"Tetapi, menurut saya, ini adalah poin kuncinya. Namun, dengan itu, masih sulit untuk mengalahkannya," tambahnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/38/3179761/francesco_bagnaia-2tDl_large.jpg
Reaksi Berkelas Francesco Bagnaia Usai Podium di MotoGP Malaysia 2025 Raib Gara-Gara Ban Bocor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/38/3179715/jorge_martin-OI4p_large.jpg
Bukan Cuma Marc Marquez, Jorge Martin Juga Dipastikan Absen di MotoGP Portugal 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/38/3179559/nicky_hayden-HyWv_large.jpg
Kisah Pembalap Top Asal Amerika Serikat Nicky Hayden, Kariernya Hancur Usai Juara Dunia MotoGP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/38/3179555/pedro_acosta-vqbm_large.jpg
Raih Poin Lebih Banyak ketimbang Musim Lalu, Pedro Acosta Justru Tak Puas dengan Hasil MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/38/3179547/francesco_bagnaia-5tpM_large.jpg
Moto3 Malaysia 2025 Tetap Digelar Usai Kecelakaan Horor di Sirkuit Sepang, Francesco Bagnaia Geram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/38/3179675/francesco_bagnaia-gfir_large.jpg
Meski Gagal Finis karena Ban Bocor, Francesco Bagnaia Temukan Hal Positif dari MotoGP Malaysia 2025
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement