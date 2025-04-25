Marc Marquez Sulit Dibendung, Alex Marquez Pede Putus Dominasi sang Kakak di MotoGP Spanyol 2025

PEMBALAP Gresini Racing, Alex Marquez, pede putus dominasi sang kakak, Marc Marquez, di MotoGP Spanyol 2025. Hal ini diyakini Alex meski Marc Marquez sulit dibendung pada awal musim ini.

Demi mewujudkan targetnya itu, Alex pun memastikan bakal tampil optimal. Dengan begitu, dia bisa mengalahkan sang kakak.

1. MotoGP Spanyol 2025 Digelar Akhir Pekan Ini

MotoGP Spanyol 2025 siap digelar pada akhir pekan ini. Balapan seri kelima MotoGP 2025 itu akan digelar di Sirkuit Jerez-Angel Nieto, Jerez, pada 25 sampai 27 April 2025.

Alex Marquez akan berusaha tampil maksimal demi memberikan perlawanan ketat untuk Marc Marquez. Langkah itu dilakukan gua memutus dominasi sang kakak yang telah mencatatkan tiga kemenangan sempurna musim ini.

"Jadi, untuk mengalahkannya, Anda harus memiliki akhir pekan yang sempurna di setiap sesi dan sebagainya," kata Alex, dilansir dari motosan, Jumat (25/4/2025).

"Tetapi, menurut saya, ini adalah poin kuncinya. Namun, dengan itu, masih sulit untuk mengalahkannya," tambahnya.