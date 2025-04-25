Marc Marquez Kirim Sinyal Perang Jelang MotoGP Spanyol 2025: Saya Tidak Sabar!

MARC Marquez mengirim sinyal perang ke lawan-lawannya jelang MotoGP Spanyol 2025. Pembalap tim Ducati Lenovo itu mengaku sudah tidak sabar menyambut pekan balapan kelima di MotoGP 2025 tersebut.

Balapan MotoGP Spanyol 2025 akan dihelat di Sirkuit Jerez-Angel Nieto, Jerez de la Fronterra, 25-27 April. Marquez sebelumnya tampil apik dengan merebut tiga kemenangan dari empat seri awal musim.

1. Istimewa

Marc Marquez memimpin balapan MotoGP Qatar 2025 (Foto: MotoGP)

Pembalap asal Cervera itu mengatakan, balapan di Sirkuit Jerez akan terasa istimewa. Apalagi, ini merupakan musim pertamanya tampil di depan pendukung sendiri sebagai pembalap Ducati.

"GP Spanyol di Jerez selalu istimewa, ini adalah balapan pertama di depan para penggemar Spanyol musim ini. Saya senang, ini akan menjadi akhir pekan yang menuntut," kata Marquez yang tidak sabar, dikutip dari Motosan, Jumat (25/4/2024).

2. Ancaman Nyata

Rekan setimnya, Francesco Bagnaia, akan menjadi ancaman nyata. Pria asal Italia itu sukses mendominasi di Sirkuit Jerez dalam tiga musim terakhir, termasuk saat susah payah mengalahkan Marquez pada 2024.

Meski demikian, The Ant from Cervera sedang dalam kepercayaan diri tinggi. Pembalap berusia 32 tahun itu mengakui Bagnaia akan menjadi lawan terkuatnya di Jerez.