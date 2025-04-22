Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Didukung Marc Marquez Gabung Tim Valentino Rossi di MotoGP, Begini Reaksi Pedro Acosta

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 22 April 2025 |02:05 WIB
Didukung Marc Marquez Gabung Tim Valentino Rossi di MotoGP, Begini Reaksi Pedro Acosta
Pedro Acosta kala mentas di MotoGP. (Foto: Instagram/@37pedroacosta)
A
A
A

PEMBALAP KTM Red Bull, Pedro Acosta, ramai dikatikan dengan tim Valentino Rossi, yakni Pertamina Enduro VR46 Racing Team. Rumor ini pun ternyata dapat reaksi positif dari Marc Marquez.

Mendapati kondisi ini, Acosta bereaksi. Acosta menyambutnya dengan senang dan positif atas dukungan yang diberikan Marc Marquez.

Pembalap Red Bull KTM, Pedro Acosta dan Brad Binder. (Foto: MotoGP)

1. Didukung Marc Marquez

Acosta saat ini kencang dikaitkan akan bergabung dengan Pertamina Enduro VR46 Racing Team. Marquez bahkan kabarnya mendukung Acosta bergabung dengan tim satelit Ducati itu.

Menanggapi itu, Acosta merasa tersanjung dan bersemangat. Namun demikian, dia belum bisa memastikan masa depannya untuk saat ini. Acosta fokus pada timnya yakni Red Bull KTM.

"Jika legenda sepeda motor seperti Marc mengatakan itu, itu menyanjung dan positif,” ungkap Acosta, dikutip dari Crash, Selasa (22/4/2025).

“Kita lihat saja apa yang akan terjadi di masa depan," jelas Acosta.

 

Halaman:
1 2
