HOME SPORTS MOTOGP

Segini Tawaran Gaji Fantastis Tim Honda untuk Pedro Acosta di MotoGP 2026

Djanti Virantika , Jurnalis-Senin, 21 April 2025 |21:48 WIB
Segini Tawaran Gaji Fantastis Tim Honda untuk Pedro Acosta di MotoGP 2026
Pedro Acosta kala mentas di MotoGP. (Foto: Instagram/@37pedroacosta)
SEGINI tawaran gaji fantatis tim Honda untuk Pedro Acosta di MotoGP 2026. Akankah Acosta tergiur hingga tinggalkan KTM?

Nama Acosta sendiri ramai dikaitkan dengan sejumlah tim di MotoGP. Hal ini tak terlepas dari performa ciamiknya.

Pedro Acosta. ig/37pedroacosta

1. Pedro Acosta Dilirik Honda

Salah satu tim yang melirik Pedro Acosta adalah Honda. Kehadiran Acosta tentunya diharapkan bisa membawa Honda bangkit dari keterpurukan.

Diketahui, Honda gagal berbicara banyak dalam beberapa musim terakhir. Musim ini, Honda belum pernah naik podium satu kali pun.

Pencapaian terbaik pembalap Honda adalah finis di urutan keempat. Pencapaian itu diraih rider tim satelit Honda, yakni Johann Zarco di MotoGP Qatar 2025.

Tak ayal, Honda bertekad datangkan amunisi tambahan yang membuat tim makin tangguh. Acosta sendiri diketahui punya bakat gemilang di dunia balap motor. Sebelum naik ke kelas MotoGP, dia sabet gelar juara Moto2.

 

