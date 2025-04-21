Marc Marquez Banjir Pujian, Davide Tardozzi: Dia Tahu yang Terpenting Juarai MotoGP 2025!

, Jurnalis-Senin, 21 April 2025 |01:05 WIB

Marc Marquez kala mentas di MotoGP. (Foto: MotoGP)

MARC Marquez banjir pujian di MotoGP 2025. Kualitasnya pun diakui oleh manajer tim Ducati Lenovo, Davide Tardozzi.

Tardozzi menyebut Marquez paham betul mengarungi MotoGP 2025. Tak ayal, strategi matang pun sudah dipersiapkannya.

1. Marc Marquez Menggila

Marquez tampil sempurna di tiga seri balapan. Dia sapu bersih kemenangan di MotoGP Thailand, Argentina, Qatar 2025.

Di ketiga seri itu, pembalap berjuluk Baby Alien itu berhasil meraih pole position, memenangkan sprint race, dan menjuarai balapan utama. Aksinya membawanya menduduki puncak klasemen sementara MotoGP 2025 saat ini.