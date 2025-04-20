Francesco Bagnaia Bakal Ganggu Dominasi Marc Marquez di MotoGP 2025

FRANCESCO Bagnaia diyakini bakal ganggu dominasi Marc Marquez di MotoGP 2025. Hal itu diyakini Manajer Tim Ducati Lenovo, Davide Tardozzi.

Tardozzi bicara soal banyak pihak yang meyakini Marc Marquez bakal mendominasi MotoGP 2025 dengan mudah. Dia sendiri tidak menampik soal kemungkinan tersebut. Namun, Tardozzi juga percaya Francesco Bagnaia akan menjadi penantang serius Marquez.

1. Marc Marquez Tampil Sempurna

Marquez tampil sempurna di tiga seri balapan, yakni MotoGP Thailand, Argentina, Qatar. Di ketiga seri itu, pembalap berjuluk Baby Alien itu berhasil meraih pole position, memenangkan sprint race, dan menjuarai balapan utama.

Catatan impresif tersebut membuat banyak pihak percaya Marquez akan melenggang mulus sepanjang musim. Meski demikian, Tardozzi punya keyakinan berbeda.