Marc Marquez Makin Berbahaya, Davide Tardozzi: MotoGP 2025 Bakal Menakutkan

BOLOGNA – Manajer Ducati Lenovo, Davide Tardozzi, memprediksi MotoGP 2025 akan menjadi tahun yang menakutkan untuk banyak pembalap, kecuali Marc Marquez. Sebab Tardozzi memprediksikan rider asal Spanyol itu bakal menggila di musim ini.

Saat ini Marc Marquez memimpin klasemen MotoGP 2025 dengan 123 poin. Poin itu diraih Marquez usai meraih tiga kemenangan dari empat seri yang sudah berlangsung.

1. Tardozzi Kagum dengan marquez

Davide Tardozzi mengatakan kualitas yang dimiliki Marc Marquez terus meningkat seiring berjalannya waktu. Hal itu pun dengan kedewasaan yang dimiliki pembalap tersebut.

Tardozzi pun memprediksi Marquez bakal menggila di MotoGP 2025. Hal itu membuat banyak rider bakal ketakutan karena kesulitan melawan Marquez.

"Marc saat ini jauh lebih baik daripada sebelumnya. Ia terus berkembang dari tahun ke tahun," kata Davide Tardozzi dilansir dari Motosan, Minggu (20/4/2025).

Marc Marquez. (instagram/ducaticorse)

"Tahun ini akan menjadi tahun yang menakutkan untuk empat atau lima tahun ke depan," tambahnya.

2. Marquez Akui Makin Dewasa

Sementara itu, Marc Marquez mengatakan saat masih muda ingin menang dalam segala halnya. Akan tetapi, dia tegaskan hal itu tidak terjadi untuk saat ini, tetapi ia tetap berusaha menampilkan performa terbaiknya ketika turun balap.