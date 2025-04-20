Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Marc Marquez Makin Berbahaya, Davide Tardozzi: MotoGP 2025 Bakal Menakutkan

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 20 April 2025 |13:15 WIB
Marc Marquez Makin Berbahaya, Davide Tardozzi: MotoGP 2025 Bakal Menakutkan
Pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)
A
A
A

BOLOGNA – Manajer Ducati Lenovo, Davide Tardozzi, memprediksi MotoGP 2025 akan menjadi tahun yang menakutkan untuk banyak pembalap, kecuali Marc Marquez. Sebab Tardozzi memprediksikan rider asal Spanyol itu bakal menggila di musim ini.

Saat ini Marc Marquez memimpin klasemen MotoGP 2025 dengan 123 poin. Poin itu diraih Marquez usai meraih tiga kemenangan dari empat seri yang sudah berlangsung.

1. Tardozzi Kagum dengan marquez

Davide Tardozzi mengatakan kualitas yang dimiliki Marc Marquez terus meningkat seiring berjalannya waktu. Hal itu pun dengan kedewasaan yang dimiliki pembalap tersebut.

Tardozzi pun memprediksi Marquez bakal menggila di MotoGP 2025. Hal itu membuat banyak rider bakal ketakutan karena kesulitan melawan Marquez.

"Marc saat ini jauh lebih baik daripada sebelumnya. Ia terus berkembang dari tahun ke tahun," kata Davide Tardozzi dilansir dari Motosan, Minggu (20/4/2025).

Marc Marquez. (instagram/ducaticorse)
Marc Marquez. (instagram/ducaticorse)

"Tahun ini akan menjadi tahun yang menakutkan untuk empat atau lima tahun ke depan," tambahnya.

2. Marquez Akui Makin Dewasa

Sementara itu, Marc Marquez mengatakan saat masih muda ingin menang dalam segala halnya. Akan tetapi, dia tegaskan hal itu tidak terjadi untuk saat ini, tetapi ia tetap berusaha menampilkan performa terbaiknya ketika turun balap.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/38/3178725/marco_bezzecchi-wGgd_large.jpg
Marc Marquez Masih Absen, Marco Bezzecchi Sapu Bersih Kemenangan di MotoGP Malaysia 2025?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/38/3178600/fabio_di_giannantonio_resah_melihat_kebangkitan_para_pesaing_terutama_ktm_dan_aprilia-YwPT_large.jpg
Pesaing Mulai Bangkit, Fabio Di Giannantonio Ultimatum Ducati Jelang 3 Seri Terakhir MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/38/3178610/fabio_quartararo_tampak_stress_dengan_performa_motor_yamaha_yzr_m1_besutannya-zhLJ_large.jpg
Stress dengan Performa Yamaha, Fabio Quartararo Mau Healing Usai MotoGP Malaysia 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/38/3178540/berikut_lima_pembalap_top_yang_paling_sering_menang_di_motogp_malaysia-lepK_large.jpg
5 Pembalap Top yang Paling Banyak Menang di MotoGP Malaysia, Nomor 1 Valentino Rossi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/38/3178510/simak_kisah_pembalap_top_max_biaggi_yang_hengkang_dari_motogp_karena_valentino_rossi-XaYv_large.jpg
Kisah Pembalap Top Asal Italia Max Biaggi, Putuskan Hengkang dari MotoGP karena Valentino Rossi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/38/3178305/ale-GMqR_large.jpg
Makin Dekat Jadi Runner-Up MotoGP 2025, Alex Marquez Jaga Mentalitas
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement