Singgung Marc Marquez, Jack Miller Kecewa Mayoritas Pembalap MotoGP 2025 Tak Digaji dengan Layak

JACK Miller mengungkit fakta mengejutkan tentang MotoGP 2025. Sembari menyinggung Marc Marquez dan Francesco Bagnaia, pembalap tim Pramac Racing itu kecewa banyak koleganya tidak digaji dengan layak.

Saat ini, bayaran tertinggi di grid MotoGP 2025 dimiliki oleh Fabio Quartararo. Pembalap tim pabrikan Monster Energy Yamaha itu dibayar 12 juta Euro (setara Rp229 miliar) per tahun.

1. Ducati

Marc Marquez bersaing dengan Francesco Bagnaia di MotoGP Qatar 2025 (Foto: Instagram/@ducati)

Sementara, tertinggi kedua dimiliki Bagnaia dengan 7 juta Euro (setara Rp134 miliar) per musim. Marquez ada di posisi tiga dengan nilai tak jauh berbeda dengan rekan setimnya di Ducati Lenovo tersebut.

Nominal itu jelas jauh di bawah gaji The Baby Alien saat membela Repsol Honda. Menurut kabar, ia digaji hingga 12,5 juta Euro (setara Rp239 miliar) per musimnya.

2. Kecewa

Kecilnya angka itu membuat Miller kecewa berat. Ia mengklaim turunnya rasio gaji tersebut gara-gara tim pabrikan kini menganggap motor sebagai faktor utama kemenangan bukan skill pembalap.

“Para pembalap dulu, 3-4 teratas, dibayar dengan (nilai) luar biasa. Sekarang, rookie bahkan pembalap yang sudah jadi termasuk saya, dibayar (dengan jumlah) kecil untuk (memaksa) balapan atau keluar,” keluh Miller, mengutip dari Crash, Minggu (20/4/2025).

“Satu-satunya cara untuk mendapat gaji lebih besar adalah dengan melakukan sesuatu berbeda. Mereka menetapkan batas (gaji) di sana. Pasarnya sudah turun,” imbuh pria asal Australia tersebut.