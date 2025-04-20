Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Singgung Marc Marquez, Jack Miller Kecewa Mayoritas Pembalap MotoGP 2025 Tak Digaji dengan Layak

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 20 April 2025 |02:07 WIB
Singgung Marc Marquez, Jack Miller Kecewa Mayoritas Pembalap MotoGP 2025 Tak Digaji dengan Layak
Jack Miller mengungkit fakta mengejutkan tentang MotoGP 2025 (Foto: Instagram/@jackmilleraus)
A
A
A

JACK Miller mengungkit fakta mengejutkan tentang MotoGP 2025. Sembari menyinggung Marc Marquez dan Francesco Bagnaia, pembalap tim Pramac Racing itu kecewa banyak koleganya tidak digaji dengan layak.

Saat ini, bayaran tertinggi di grid MotoGP 2025 dimiliki oleh Fabio Quartararo. Pembalap tim pabrikan Monster Energy Yamaha itu dibayar 12 juta Euro (setara Rp229 miliar) per tahun.

1. Ducati

Marc Marquez bersaing dengan Francesco Bagnaia di MotoGP Qatar 2025 (Foto: Instagram/@ducati)
Marc Marquez bersaing dengan Francesco Bagnaia di MotoGP Qatar 2025 (Foto: Instagram/@ducati)

Sementara, tertinggi kedua dimiliki Bagnaia dengan 7 juta Euro (setara Rp134 miliar) per musim. Marquez ada di posisi tiga dengan nilai tak jauh berbeda dengan rekan setimnya di Ducati Lenovo tersebut.

Nominal itu jelas jauh di bawah gaji The Baby Alien saat membela Repsol Honda. Menurut kabar, ia digaji hingga 12,5 juta Euro (setara Rp239 miliar) per musimnya.

2. Kecewa

Kecilnya angka itu membuat Miller kecewa berat. Ia mengklaim turunnya rasio gaji tersebut gara-gara tim pabrikan kini menganggap motor sebagai faktor utama kemenangan bukan skill pembalap.

“Para pembalap dulu, 3-4 teratas, dibayar dengan (nilai) luar biasa. Sekarang, rookie bahkan pembalap yang sudah jadi termasuk saya, dibayar (dengan jumlah) kecil untuk (memaksa) balapan atau keluar,” keluh Miller, mengutip dari Crash, Minggu (20/4/2025).

“Satu-satunya cara untuk mendapat gaji lebih besar adalah dengan melakukan sesuatu berbeda. Mereka menetapkan batas (gaji) di sana. Pasarnya sudah turun,” imbuh pria asal Australia tersebut.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/38/3178600/fabio_di_giannantonio_resah_melihat_kebangkitan_para_pesaing_terutama_ktm_dan_aprilia-YwPT_large.jpg
Pesaing Mulai Bangkit, Fabio Di Giannantonio Ultimatum Ducati Jelang 3 Seri Terakhir MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/38/3178610/fabio_quartararo_tampak_stress_dengan_performa_motor_yamaha_yzr_m1_besutannya-zhLJ_large.jpg
Stress dengan Performa Yamaha, Fabio Quartararo Mau Healing Usai MotoGP Malaysia 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/38/3178540/berikut_lima_pembalap_top_yang_paling_sering_menang_di_motogp_malaysia-lepK_large.jpg
5 Pembalap Top yang Paling Banyak Menang di MotoGP Malaysia, Nomor 1 Valentino Rossi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/38/3178510/simak_kisah_pembalap_top_max_biaggi_yang_hengkang_dari_motogp_karena_valentino_rossi-XaYv_large.jpg
Kisah Pembalap Top Asal Italia Max Biaggi, Putuskan Hengkang dari MotoGP karena Valentino Rossi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/38/3178305/ale-GMqR_large.jpg
Makin Dekat Jadi Runner-Up MotoGP 2025, Alex Marquez Jaga Mentalitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/38/3178304/alex_marquez-IKbo_large.jpg
Tak Sabar Ukir Sejarah, Alex Marquez Ingin Kunci Juara Kedua Musim Ini di MotoGP Malaysia 2025
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement