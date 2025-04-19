Turun Gunung, Aleix Espargaro Dipastikan Tampil untuk Honda di MotoGP Spanyol 2025

Aleix Espargaro dipastikan tampil untuk Honda di MotoGP Spanyol 2025 (Foto: MotoGP)

ALEIX Espargaro akan turun gunung pada MotoGP 2025. Test rider HRC (Honda Racing Corporation) itu akan membalap pada MotoGP Spanyol 2025 di Sirkuit Jerez-Angel Nieto, Jerez de la Fronterra, 25-27 April.

Seperti diketahui, Espargaro memutuskan pensiun di akhir MotoGP 2024. Ia lantas direkrut oleh HRC untuk menjadi test rider dengan kontrak selama setahun.

1. Wildcard

Aleix Espargaro direkrut jadi test rider Honda Racing Corporation (Foto: X/@AleixEspargaro)

Sejak itu, Espargaro sudah beberapa kali membesut Honda RC213V untuk melakukan pengembangan. Ia juga berhak tampil di balapan MotoGP dengan status wildcard.

HRC lantas memastikan Espargaro akan turun gunung di seri kelima MotoGP 2025. Itu merupakan balapan pertamanya sejak GP Solidarity di Sirkuit Barcelona-Catalunya, Montmelo, Spanyol, pada November 2024.

“Honda HRC Test Rider, Aleix Espargaro, bersiap kembali ke Kejuaraan Dunia dengan status wildcard,” tulis laman resmi MotoGP, dikutip pada Sabtu (19/4/2025).

“Pembalap bernomor #41 itu akan ambil bagian dalam Grand Prix pertamanya sejak penampilan terakhirnya di GP Solidarity. Akhir pekan balap di GP Spanyol juga menjadi yang pertama bagi Espargaro bersama HRC,” sambung keterangan MotoGP.