HOME SPORTS MOTOGP

Pol Espargaro Bocorkan Penyebab Marc Marquez Kalah Cepat dari sang Adik di Latihan MotoGP Thailand 2025

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 28 Februari 2025 |18:13 WIB
Pol Espargaro Bocorkan Penyebab Marc Marquez Kalah Cepat dari sang Adik di Latihan MotoGP Thailand 2025
Alex Marquez dan Marc Marquez di MotoGP 2025. (Foto: Instagram/alexmarquez73)
A
A
A

ISAN – Pembalap tes KTM, Pol Espargaro membocorkan apa yang membuat Marc Marquez (Ducati Lenovo) kalah cepat dari sang adik, Alex Marquez (Gresini Ducati) di sesi latihan MotoGP Thailand 2025. Menurut Pol, penyebabnya karena Alex dirasa sangat cocok dengan motor Desmosedici GP24.

Alex Marquez menjadi yang tercepat di sesi Practice MotoGP Thailand 2025. Pembalap asal Spanyol itu mencatatkan waktu 1 menit 29,020 detik di Sirkuit Buriram, Isan, Thailand pada Jumat (28/2/2025) sore WIB.

1. Penyebab Mampu Kalahkan Marc Marquez

Alex menyalip catatan waktu terbaik milik Marc Marquez di akhir-akhir sesi latihan tersebut. The Baby Alien -julukan Marc Marquez- pun berada di urutan kedua dengan catatan waktu 1 menit 29,072 detik.

Pol Espargaro mengaku tidak terkejut dengan performa impresif dari Alex. Menurutnya, pembalap Gresini Ducati itu memang cocok dengan paket motor GP24 yang digunakannya di MotoGP 2025.

Pol Espargaro. (instagram/polespargaro)
Pol Espargaro. (instagram/polespargaro)

“Memang benar, Alex telah melanjutkan apa yang telah ia tinggalkan, bahkan lebih cepat dari saudaranya Marquez, menunjukkan bahwa Ducati 2024 ini sangat cocok untuknya,” kata Pol Espargaro dikutip dari Motosan, Jumat (28/2/2025).

“Ia merasa sangat nyaman, juga pengalaman sepanjang tahun lalu yang terus berkembang dan bekerja keras,” tambahnya.

2. Penasaran Performa Alex Marquez di Musim Ini

Espargaro sejatinya sudah menilai Alex menjanjikan sejak musim lalu. Namun menurutnya, adik Marc Marquez itu hanya kurang konsisten.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
