Aleix Espargaro Ungkap 2 Faktor yang Buat Marc Marquez Begitu Menggila di MotoGP 2025

JEREZ – Pembalap Tes Honda, Aleix Espargaro tahu apa yang menyebabkan rider Ducati Lenovo, Marc Marquez begitu menggila di MotoGP 2025. Menurut Espargaro ada dua faktor penyebabnya, pertama karena Marquez menggunakan Ducati, motor terkuat di MotoGP saat ini.

Lalu faktor kedua terkait pengalaman dan status Marquez yang merupakan salah satu rider terbaik di dunia saat ini. Kombinasi dua faktor itulah yang membuat Marquez tak tertandingi hingga MotoGP 2025 sudah memainkan empat balapan.

1. Marc Marquez Begitu Kuat

Marc Marquez sementara waktu menjadi pemuncak klasemen MotoGP 2025 dengan 123 poin. Poin itu setelah tiga kali menjadi pemenang sampai dengan seri keempat.

Aleix Espargaro mengatakan Marc Marquez tampkanya begitu menikmati MotoGP 2025. Alhasil, pembalap itu saat ini terus menunjukan kualitasnya saat turun balapan.

Aleix Espargaro, (Instagram/aleixespargaro)

"Akan sangat sulit bagi para pesaingnya untuk mengalahkannya. Sebab, begitu banyak faktor yang saling terkait," kata Aleix Espargaro dilansir dari Motosan, Sabtu (19/4/2025).

"Pembalap terbaik di dunia, tentunya dalam sejarah, dengan motor terbaik,” tambahnya.

2. Kombinasi Terbaik

Menurut Espargaro, Marc Marquez dan Ducati Lenovo adalah kombinasi terbaik dalam MotoGP 2025. Pasalnya, keduanya punya kualitas yang membuat cukup kuat dalam musim ini.