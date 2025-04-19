Kenapa Posisi Start MotoGP Tidak Sejajar? Ternyata Ini Penyebabnya

KENAPA posisi start MotoGP tidak sejajar? Ternyata ini penyebabnya!

Mencapai posisi start yang baik di grid sangatlah krusial di MotoGP. Sebab, hal ini berdampak signifikan terhadap peluang seorang pembalap untuk memperoleh hasil baik di Sprint Race mau pun balapan utama.

Memulai dari depan atau lebih dekat ke bagian depan grid, berarti pembalap memiliki lebih sedikit pekerjaan untuk menyalip rival, terutama di putaran pembukaan. Hal itu memperbesar peluang menang.

1. Starting Grid

Start MotoGP Amerika Serikat 2025 kacau (Foto: MotoGP)

Kualifikasi merupakan salah satu elemen paling menarik dan penting dalam akhir pekan Grand Prix. Sesi ini menentukan posisi pembalap di starting grid yang berdampak signifikan terhadap peluang kemenangan para pembalap.

Starting grid adalah kumpulan titik start pada trek lurus start/finish sirkuit, di mana pebalap berkumpul pada permulaan balapan. Di titik tersebut, para pembalap berbaris sesuai dengan hasil kualifikasi yang mereka raih untuk memulai balapan.

2. Berbeda

Lantas, kenapa posisi start MotoGP tidak sejajar atau berbeda? Penyebabnya tentu berkaitan dengan capaian seseorang di sesi kualifikasi. Pembalap yang mencatat waktu tercepat berhak untuk start paling depan.

Lalu, satu baris dalam starting grid berisi tiga pembalap. Ada pun perbedaan posisi grid box bisa mencapai 1-2 meter di antara para rider berdasarkan urutan hasil kualifikasi.