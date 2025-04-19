Bos KTM Tech3 Akui Marc Marquez Terlalu Kuat di MotoGP 2025

MOTOGP 2025 baru memainkan empat seri balapan, namun bos KTM Tech3, Herve Poncharal seakan sudah mengetahui siapa pembalap bakal berjaya di MotoGP 2025. Sebab menurut Poncharal, pesaing timnya, Marc Marquez, terlalu kuat di MotoGP 2025.

Bahkan Poncharal mengakui rider Ducati Lenovo itu merupakan versi terbaik dari Marc Marquez sejauh ini. Karena itulah para pembalap lain tampak kesulitan melawan Marquez.

1. Tampil Kuat di MotoGP 2025

Marc Marquez sejauh ini sudah tiga kali menjadi pemenang sampai dengan seri keempat MotoGP 2025. Alhasil, dia memuncaki klasemen dengan 123 poin.

Herve Poncharal mengatakan Marc Marquez saat ini begitu konsisten dalam setiap turun balapan. Hal tersebut membuat pembalap itu pantas menduduki posisi puncak klasemen.

Marc Marquez memimpin balapan MotoGP Qatar 2025 (Foto: MotoGP)

"Bagi saya, ini adalah Marc Marquez terbaik yang pernah kita lihat,” kata Herve Poncharal dilansir Crash.net, Sabtu (19/4/2025)

"Dia mempertahankan kecepatannya, tetapi sekarang ia memiliki lebih banyak pengalaman, tidak hanya dalam balapan, tetapi juga dalam kehidupan, dengan semua masa sulit yang telah dilaluinya," tambahnya.

2. Kelebihan Lain Marquez

Menurut Poncharal, Marc Marquez tidak hanya punya kualitas, tetapi juga cerdas. Sebelumnya, pembalap itu diprediksi akan sulit menang dalam MotoGP Qatar 2025, tetapi malah bisa berjaya.