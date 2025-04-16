Mengapa Pembalap MotoGP Banyak yang Berasal dari Spanyol?

MENGAPA pembalap MotoGP banyak yang berasal dari Spanyol? Pertanyaan ini banyak ditanyakan mengingat negeri Matador bisa dibilang sangat mendominasi kompetisi balap motor satu ini.

Untuk kompetisi MotoGP 2025 sendiri, total ada 10 pembalap asal Spanyol dari 24 nama yang terdaftar. Menjadikan pembalap asal Spanyol jadi yang terbanyak untuk kompetisi musim ini, disusul pembalap asal Italia sebanyak tujuh rider.

Tidak hanya itu, Spanyol juga telah melahirkan sejumlah pembalap kelas atas di MotoGP. Sebut saja seperti Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo hingga Marc Marquez.

Tak heran jika banyak orang yang penasaran mengapa Spanyol jadi negara yang memiliki banyak rider berbakat untuk kompetisi balap motor ini.

1. Alasan Banyak Pembalap Spanyol di MotoGP

Sejarah panjang balap motor di Spanyol telah menciptakan pondasi kuat bagi pertumbuhan olahraga ini. Keberadaan sirkuit terkenal seperti Circuit de Barcelona-Catalunya dan Circuito de Jerez menjadi pusat penting bagi pengembangan bakat lokal.

Budaya Spanyol yang mendukung balap motor telah memainkan peran krusial. Dari Grand Prix sejak tahun 1951 hingga kehadiran pembalap legendaris seperti Ángel Nieto dan Álex Crivillé, olahraga ini telah merajalela di seluruh negeri.

Alex Marquez dan Marc Marquez. (Foto: Instagram/alexmarquez73)

Spanyol memiliki program pengembangan bakat yang terstruktur dengan baik di tingkat junior. Program ini mendukung pembalap muda untuk maju ke tingkat yang lebih tinggi, menciptakan aliran konstan talenta baru dalam olahraga ini.

Kesuksesan pembalap-pembalap legendaris seperti Marc Márquez, Jorge Lorenzo, dan Dani Pedrosa telah menginspirasi generasi muda Spanyol untuk mengejar karier di MotoGP. Prestasi mereka juga meningkatkan minat publik terhadap olahraga ini.