Penyebab Marc Marquez Dijagokan Menang di MotoGP Spanyol 2025

PENYEBAB Marc Marquez dijagokan menang di MotoGP Spanyol 2025 akan diulas Okezone. Salah satunya karena tren positif yang terus diukir Marc Marquez.

Ya, Marc Marquez masih sulit dibendung para rivalnya di MotoGP 2025. Di bahkan baru saja sukses besar di MotoGP Qatar 2025 yang baru saja digelar.

1. Kiprah Fantastis Marc Marquez

Ya, Marc Marquez ukir fantastis di MotoGP 2025. Sejak awal musim, Marquez tampil dominan hingga terus menang, baik di balapan utama ataupun sprint race.

Pada dua seri awal musim ini yang digelar di Thailand dan Argentina, Marquez sapu bersih kemenangan. Pembalap anyar Ducati Lenovo itu menang di sprint race dan balapan utama.

Kemudian, di seri ketiga MotoGP 2025 yang digelar di Amerika Serikat, Marquez sukses menang di sprint race. Sayangnya, di gagal mendulang hasil manis di balapan utama karena terjatuh hingga gagal finis.

Tetapi, Marquez bangkit lagi di MotoGP Qatar 2025 yang digelar pada akhir pekan lalu. Dia sapu bersih kemenangan lagi hingga kini kukuh di puncak klasemen sementara MotoGP 2025.