HOME SPORTS MOTOGP

2 Penyesalan Francesco Bagnaia Usai Diasapi Marc Marquez di MotoGP Qatar 2025

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 15 April 2025 |01:05 WIB
2 Penyesalan Francesco Bagnaia Usai Diasapi Marc Marquez di MotoGP Qatar 2025
Francesco Bagnaia kala mentas di MotoGP. (Foto: Ducati Lenovo)
A
A
A

2 penyesalan Francesco Bagnaia usai diasapi Marc Marquez di MotoGP Qatar 2025. Pembalap Ducati Lenovo itu menegaskan dirinya harus memperbaiki kesalahan itu di balapan selanjutnya.

Ya, Francesco Bagnaia berhasil menempati posisi kedua di ajang MotoGP Qatar 2025, Senin 14 April 2025 dini hari WIB. Dia sejatinya finis di urutan ketiga, namun penalti pasca-balapan Maverick Vinales membuatnya naik ke urutan kedua.

Francesco Bagnaia dan Marc Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)

1. Finis Kedua

Hasil ini sebenarnya cukup baik, mengingat Bagnaia memulai balapan dari grid ke-11 karena sempat mengalami kecelakaan di sesi kualifikasi. Namun demikian, pembalap asal Italia itu tetap menyesal karena gagal memulai dari baris terdepan.

"Pertama-tama, saya tidak boleh membuat kesalahan lagi seperti yang saya lakukan di kualifikasi karena saya tidak boleh memulai dari baris keempat," tutur Bagnaia dikutip dari Crash, Selasa (15/4/2025).

"Maksimal itu yang kedua dan itu sudah hasil yang buruk. Jadi, ini hal pertama yang harus diperbaiki, jangan membuat kesalahan lagi dengan menginginkan lebih," sambungnya.

 

Halaman:
1 2
