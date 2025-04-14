5 Pembalap MotoGP yang Awalnya Hidup Serba Susah, Nomor 1 Valentino Rossi

Berikut lima lima pembalap MotoGP yang awalnya hidup serba susah termasuk Marc Marquez (Foto: MotoGP)

BERIKUT lima pembalap MotoGP yang awalnya hidup serba susah. Salah satunya adalah Valentino Rossi yang kini justru hidup berkecukupan.

MotoGP atau balap motor bisa dibilang sebagai olahraga mahal. Sebab, butuh modal utama berupa satu unit sepeda motor yang harganya cukup menguras kantong bagi orangtua.

Start balapan MotoGP Qatar 2025 (Foto: MotoGP)

Tidak jarang pula pembalap yang hidupnya sulit secara finansial ketika memulai karier balap di usia muda. Siapa saja mereka? Simak ulasan berikut ini.

5 Pembalap MotoGP yang Awalnya Hidup Serba Susah

5. Jorge Martin

Jorge Martin (Foto: Instagram/@aprilia)

Sang ayah, Angel Martin, awalnya bekerja di bidang finansial. Sementara itu, ibunya Susana Almoguera, bekerja sebagai penjual alat dapur. Keduanya kehilangan pekerjaan pada 2008 saat krisis ekonomi melanda Spanyol.

Karena tidak punya biaya, cita-citanya jadi pembalap motor profesional hampir musnah. Beruntung, Martin diselamatkan oleh ajang Red Bull Rookies Cup 2011 dan kini bergelimang harta sebagai juara dunia MotoGP 2024.

4. Jorge Lorenzo

Jorge Lorenzo (Foto: X/@MotoGP)

Sang ayah, Chico Lorenzo, merupakan seorang mekanik, sedangkan ibunya Maria Guerrero berprofesi sebagai kurir pengantar surat. Tentu saja pekerjaan kedua orang tuanya membuat hidup Jorge Lorenzo jauh dari kemewahan.

Namun berkat telenta balap yang dimilikinya sejak usia kecil, Lorenzo kini hidup bergelimang harta. Tiga gelar juara dunia MotoGP membuatnya bisa mengumpulkan harta benda.