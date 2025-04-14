Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

5 Pembalap MotoGP yang Awalnya Hidup Serba Susah, Nomor 1 Valentino Rossi

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 14 April 2025 |15:35 WIB
5 Pembalap MotoGP yang Awalnya Hidup Serba Susah, Nomor 1 Valentino Rossi
Berikut lima lima pembalap MotoGP yang awalnya hidup serba susah termasuk Marc Marquez (Foto: MotoGP)
A
A
A

BERIKUT lima pembalap MotoGP yang awalnya hidup serba susah. Salah satunya adalah Valentino Rossi yang kini justru hidup berkecukupan.

MotoGP atau balap motor bisa dibilang sebagai olahraga mahal. Sebab, butuh modal utama berupa satu unit sepeda motor yang harganya cukup menguras kantong bagi orangtua.

Start balapan MotoGP Qatar 2025 (Foto: MotoGP)
Start balapan MotoGP Qatar 2025 (Foto: MotoGP)

Tidak jarang pula pembalap yang hidupnya sulit secara finansial ketika memulai karier balap di usia muda. Siapa saja mereka? Simak ulasan berikut ini.

5 Pembalap MotoGP yang Awalnya Hidup Serba Susah

5. Jorge Martin

Jorge Martin. (Foto: Instagram/aprilia)
Jorge Martin (Foto: Instagram/@aprilia)

Sang ayah, Angel Martin, awalnya bekerja di bidang finansial. Sementara itu, ibunya Susana Almoguera, bekerja sebagai penjual alat dapur. Keduanya kehilangan pekerjaan pada 2008 saat krisis ekonomi melanda Spanyol.

Karena tidak punya biaya, cita-citanya jadi pembalap motor profesional hampir musnah. Beruntung, Martin diselamatkan oleh ajang Red Bull Rookies Cup 2011 dan kini bergelimang harta sebagai juara dunia MotoGP 2024.

4. Jorge Lorenzo

Jorge Lorenzo. Twitter/MotoGP
Jorge Lorenzo (Foto: X/@MotoGP)

Sang ayah, Chico Lorenzo, merupakan seorang mekanik, sedangkan ibunya Maria Guerrero berprofesi sebagai kurir pengantar surat. Tentu saja pekerjaan kedua orang tuanya membuat hidup Jorge Lorenzo jauh dari kemewahan.

Namun berkat telenta balap yang dimilikinya sejak usia kecil, Lorenzo kini hidup bergelimang harta. Tiga gelar juara dunia MotoGP membuatnya bisa mengumpulkan harta benda.

 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/38/3177149/marco_bezzecchi-uKP4_large.jpg
Buntut Tabrak Marc Marquez, Marco Bezzecchi Kena Sanksi Double Long Lap Penalty di MotoGP Australia 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/38/3177089/valentino_rossi-0ez3_large.jpg
Segini Kisaran Gaji Legenda Valentino Rossi per Jam saat Masih Aktif di MotoGP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/38/3176906/marc_marquez-ZP3M_large.jpg
Kisah Sedih Marc Marquez, Berpotensi Akhiri Musim Lebih Cepat Usai Kecelakaan di MotoGP Mandalika 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/38/3177014/marc_marquez_bersama_gemma_pinto-fx8B_large.jpg
Detail Medis Cedera Marc Marquez: Alami Dislokasi Akromioklavikular, Absen hingga 16 Pekan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/38/3177003/para_pembalap_motogp_2025-b3vM_large.jpg
Kenapa MotoGP 2026 Jadi Tahun Terakhir Pembalap Pakai Motor 1000cc?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/38/3176932/luca_marini_menatap_motogp_australia_2025_akhir_pekan_ini_dengan_optimisme_yang_tinggi-i4vq_large.jpg
Berkat Sirkuit Mandalika, Luca Marini Optimistis Tatap MotoGP Australia 2025
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement