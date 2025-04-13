Akhirnya Debut dengan Aprilia di MotoGP Qatar 2025, Jorge Martin Belum Cocok dengan RS-GP

LOSAIL – Jorge Martin akhirnya melakoni debut dengan Aprilia Racing di MotoGP Qatar 2025. Namun, sang juara dunia bertahan mengaku belum cocok dengan motor RS-GP yang dikendarainya.

Martin akhirnya comeback ke lintasan setelah menjalani pemulihan cedera yang panjang. Rider berjuluk Martinator itu melakoni debutnya bersama Aprilia di musim ini pada seri balapan keempat, yakni MotoGP Qatar 2025.

1. Mulus

Jorge Martin melaju pada MotoGP Qatar 2025 (Foto: Instagram/@89jorgemartin)

Hanya saja, debut Martin tidak berjalan cukup mulus. Pembalap asal Spanyol itu finis di posisi 16 pada sesi Sprint Race MotoGP Qatar 2025 di Sirkuit Internasional Losail, Losail, Minggu (13/4/2025) dini hari WIB.

Namun begitu, Martin cukup puas karena bisa menyelesaikan balapan tanpa harus terjatuh. Walau pun, ia mengakui kalau belum menemukan posisi terbaik saat menunggangi motor Aprilia miliknya.

“Menyenangkan bisa melihat bendera finis, tidak jatuh, dan menyelesaikan lebih banyak lap. Kemarin saya hanya mampu menyelesaikan dua lap berturut-turut, dan hari ini bisa 11. Jadi, ini sebuah langkah besar,” kata Martin, dilansir dari Crash, Minggu (13/4/2025).

“Saya merasa belum berada dalam posisi terbaik di atas motor, semuanya terasa sangat fisik, bukan hanya karena tangan saya, tapi juga karena posisi saya di motor,” sambung pria asal Spanyol itu.

“Kami harus bekerja sama dengan Aprilia untuk memahami bagaimana mereka bisa membantu saya memiliki gaya berkendara yang lebih natural,” terang Martin.