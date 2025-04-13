Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Akhirnya Debut dengan Aprilia di MotoGP Qatar 2025, Jorge Martin Belum Cocok dengan RS-GP

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 13 April 2025 |17:22 WIB
Akhirnya Debut dengan Aprilia di MotoGP Qatar 2025, Jorge Martin Belum Cocok dengan RS-GP
Jorge Martin mengaku belum cocok dengan motor Aprilia RS-GP (Foto: Instagram/@89jorgemartin)
A
A
A

LOSAIL – Jorge Martin akhirnya melakoni debut dengan Aprilia Racing di MotoGP Qatar 2025. Namun, sang juara dunia bertahan mengaku belum cocok dengan motor RS-GP yang dikendarainya.

Martin akhirnya comeback ke lintasan setelah menjalani pemulihan cedera yang panjang. Rider berjuluk Martinator itu melakoni debutnya bersama Aprilia di musim ini pada seri balapan keempat, yakni MotoGP Qatar 2025.

1. Mulus

Jorge Martin melaju pada MotoGP Qatar 2025 (Foto: Instagram/@89jorgemartin)
Jorge Martin melaju pada MotoGP Qatar 2025 (Foto: Instagram/@89jorgemartin)

Hanya saja, debut Martin tidak berjalan cukup mulus. Pembalap asal Spanyol itu finis di posisi 16 pada sesi Sprint Race MotoGP Qatar 2025 di Sirkuit Internasional Losail, Losail, Minggu (13/4/2025) dini hari WIB.

Namun begitu, Martin cukup puas karena bisa menyelesaikan balapan tanpa harus terjatuh.  Walau pun, ia mengakui kalau belum menemukan posisi terbaik saat menunggangi motor Aprilia miliknya. 

“Menyenangkan bisa melihat bendera finis, tidak jatuh, dan menyelesaikan lebih banyak lap. Kemarin saya hanya mampu menyelesaikan dua lap berturut-turut, dan hari ini bisa 11. Jadi, ini sebuah langkah besar,” kata Martin, dilansir dari Crash, Minggu (13/4/2025).

“Saya merasa belum berada dalam posisi terbaik di atas motor, semuanya terasa sangat fisik, bukan hanya karena tangan saya, tapi juga karena posisi saya di motor,” sambung pria asal Spanyol itu.

“Kami harus bekerja sama dengan Aprilia untuk memahami bagaimana mereka bisa membantu saya memiliki gaya berkendara yang lebih natural,” terang Martin.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/38/3176906/marc_marquez-ZP3M_large.jpg
Kisah Sedih Marc Marquez, Berpotensi Akhiri Musim Lebih Cepat Usai Kecelakaan di MotoGP Mandalika 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/38/3177014/marc_marquez_bersama_gemma_pinto-fx8B_large.jpg
Detail Medis Cedera Marc Marquez: Alami Dislokasi Akromioklavikular, Absen hingga 16 Pekan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/38/3177003/para_pembalap_motogp_2025-b3vM_large.jpg
Kenapa MotoGP 2026 Jadi Tahun Terakhir Pembalap Pakai Motor 1000cc?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/38/3176932/luca_marini_menatap_motogp_australia_2025_akhir_pekan_ini_dengan_optimisme_yang_tinggi-i4vq_large.jpg
Berkat Sirkuit Mandalika, Luca Marini Optimistis Tatap MotoGP Australia 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/38/3176854/francesco_bagnaia_dikenal_sebagai_murid_valentino_rossi_tapi_punya_hubungan_baik_dengan_marc_marquez-eTv9_large.jpg
Kisah Unik Francesco Bagnaia, Murid Valentino Rossi yang Akui Berhubungan Baik dengan Marc Marquez
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/38/3176832/jadwal_motogp_australia_2025_akhir_pekan_ini_sudah_diketahui-xCLN_large.jpg
Jadwal MotoGP Australia 2025 Pekan Ini: Marc Marquez Absen, Siapa Pemenangnya?
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement