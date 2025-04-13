Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Klasemen Sementara MotoGP 2025 Kelar Sprint Race MotoGP Qatar 2025: Marc Marquez Kembali ke Puncak!

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 13 April 2025 |01:01 WIB
Klasemen Sementara MotoGP 2025 Kelar Sprint Race MotoGP Qatar 2025: Marc Marquez Kembali ke Puncak!
Marc Marquez puncaki klasemen sementara MotoGP 2025 kelar sprint race MotoGP Qatar 2025. (Foto: Instagram/@ducaticorse)
A
A
A

KLASEMEN sementara MotoGP 2025 kelar sprint race MotoGP Qatar 2025 akan diulas Okezone. Marc Marquez (Ducati Lenovo) kembali ke puncak klasemen sementara MotoGP 2025 setelah mendapatkan tambahan 12 angka, usai memenangkan sesi sprint race MotoGP Qatar 2025 yang digelar di Sirkuit Losail, Qatar, Minggu (13/4/2025) dini hari WIB.

Marc Marquez yang kini mengoleksi 98 angka, sempat turun ke posisi dua klasemen sementara MotoGP 2025 kelar balapan utama MotoGP Amerika Serikat yang digelar di Sirkuit COTA, Amerika Serikat pada Senin, 31 Maret 2025 dini hari WIB. Penyebabnya karena di balapan tersebut, juara dunia enam kali kelas MotoGP ini gagal finis.

Marc Marquez juara sprint race MotoGP Qatar 2025. (Foto: X/@ducaticorse)
Marc Marquez juara sprint race MotoGP Qatar 2025. (Foto: X/@ducaticorse)

Lanjut ke posisi dua ada Alex Marquez (Gresini Racing) dengan 96 angka. Ada catatan unik yang disandang Alex Marquez musim ini. Dari hasil sprint race dan balapan utama MotoGP Thailand, Argentina, Amerika Serikat dan Qatar, rider asal Spanyol ini finis di posisi dua.

Jika tampil konsisten sepanjang musim, Alex Marquez punya peluang besar menjadi kampiun MotoGP 2025. Terlebih sang kakak, Marc Marquez, ada kemungkinan gagal finis seperti yang dialami di Amerika Serikat.

Kemudian turun di posisi tiga ada rider Ducati Lenovo yang lain, Francesco Bagnaia dengan 77 angka. Pecco -sapaan akrab Francesco Bagnaia- disinyalir mengalami masalah pada motornya sehingga hanya start dari posisi 10.

Di balapan malam ini, Francesco Bagnaia juga mendapatkan hasil yang kurang optimal. Juara dunia MotoGP 2022 dan 2023 ini hanya finis di posisi delapan, sehingga hanya mendapatkan tambahan dua angka.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/38/3176906/marc_marquez-ZP3M_large.jpg
Kisah Sedih Marc Marquez, Berpotensi Akhiri Musim Lebih Cepat Usai Kecelakaan di MotoGP Mandalika 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/38/3177014/marc_marquez_bersama_gemma_pinto-fx8B_large.jpg
Detail Medis Cedera Marc Marquez: Alami Dislokasi Akromioklavikular, Absen hingga 16 Pekan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/38/3177003/para_pembalap_motogp_2025-b3vM_large.jpg
Kenapa MotoGP 2026 Jadi Tahun Terakhir Pembalap Pakai Motor 1000cc?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/38/3176932/luca_marini_menatap_motogp_australia_2025_akhir_pekan_ini_dengan_optimisme_yang_tinggi-i4vq_large.jpg
Berkat Sirkuit Mandalika, Luca Marini Optimistis Tatap MotoGP Australia 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/38/3176854/francesco_bagnaia_dikenal_sebagai_murid_valentino_rossi_tapi_punya_hubungan_baik_dengan_marc_marquez-eTv9_large.jpg
Kisah Unik Francesco Bagnaia, Murid Valentino Rossi yang Akui Berhubungan Baik dengan Marc Marquez
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/38/3176832/jadwal_motogp_australia_2025_akhir_pekan_ini_sudah_diketahui-xCLN_large.jpg
Jadwal MotoGP Australia 2025 Pekan Ini: Marc Marquez Absen, Siapa Pemenangnya?
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement