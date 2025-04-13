Klasemen Sementara MotoGP 2025 Kelar Sprint Race MotoGP Qatar 2025: Marc Marquez Kembali ke Puncak!

KLASEMEN sementara MotoGP 2025 kelar sprint race MotoGP Qatar 2025 akan diulas Okezone. Marc Marquez (Ducati Lenovo) kembali ke puncak klasemen sementara MotoGP 2025 setelah mendapatkan tambahan 12 angka, usai memenangkan sesi sprint race MotoGP Qatar 2025 yang digelar di Sirkuit Losail, Qatar, Minggu (13/4/2025) dini hari WIB.

Marc Marquez yang kini mengoleksi 98 angka, sempat turun ke posisi dua klasemen sementara MotoGP 2025 kelar balapan utama MotoGP Amerika Serikat yang digelar di Sirkuit COTA, Amerika Serikat pada Senin, 31 Maret 2025 dini hari WIB. Penyebabnya karena di balapan tersebut, juara dunia enam kali kelas MotoGP ini gagal finis.

Marc Marquez juara sprint race MotoGP Qatar 2025. (Foto: X/@ducaticorse)

Lanjut ke posisi dua ada Alex Marquez (Gresini Racing) dengan 96 angka. Ada catatan unik yang disandang Alex Marquez musim ini. Dari hasil sprint race dan balapan utama MotoGP Thailand, Argentina, Amerika Serikat dan Qatar, rider asal Spanyol ini finis di posisi dua.

Jika tampil konsisten sepanjang musim, Alex Marquez punya peluang besar menjadi kampiun MotoGP 2025. Terlebih sang kakak, Marc Marquez, ada kemungkinan gagal finis seperti yang dialami di Amerika Serikat.

Kemudian turun di posisi tiga ada rider Ducati Lenovo yang lain, Francesco Bagnaia dengan 77 angka. Pecco -sapaan akrab Francesco Bagnaia- disinyalir mengalami masalah pada motornya sehingga hanya start dari posisi 10.

Di balapan malam ini, Francesco Bagnaia juga mendapatkan hasil yang kurang optimal. Juara dunia MotoGP 2022 dan 2023 ini hanya finis di posisi delapan, sehingga hanya mendapatkan tambahan dua angka.