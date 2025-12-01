Singgung Marc Marquez, Luca Marini Akui Tak Mudah Dapat Kepercayaan dari Honda

Luca Marini mengaku tidak mudah mendapat kepercayaan penuh dari tim Honda HRC Castrol (Foto: Honda Racing Corporation)

LUCA Marini mengaku tidak mudah mendapat kepercayaan penuh dari tim Honda HRC Castrol. Sebab, pabrikan asal Jepang itu sudah terbiasa dengan seorang Marc Marquez.

Marini direkrut HRC pada MotoGP 2024 untuk menggantikan Marquez yang hengkang ke Gresini Racing. Pria asal Italia itu datang di saat kondisi sangat buruk.

1. Perlahan Berubah

HRC terpuruk dan kesulitan bersaing. Mereka dituding terlalu menganakemaskan Marquez dan tidak mau mendengar saran dari tiga pembalap lainnya. Alhasil, pengembangan motor RC213V jadi terhambat.

Kondisi tak ideal itu perlahan berubah. Honda HRC sukses merebut dua podium di MotoGP 2025 lewat Joan Mir. Satu kemenangan dan satu podium juga dipersembahkan Johann Zarco yang membela tim LCR Honda.

2. Tidak Mudah

Evolusi itu sedikit banyak berkat kontribusi Marini yang memang dikenal cukup bagus dalam mengembangkan motor. Adik tiri Valentino Rossi itu mengaku tidak mudah meraih kepercayaan dari para teknisi Honda.

“Saya pikir sekarang saya mendapat kepercayaan dari mereka. Jadi, kapan pun saya bicara, mereka tidak hanya mendengar tapi juga melakukan apa yang saya minta,” papar Marini, dikutip dari Crash, Senin (1/12/2025).