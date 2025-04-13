Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Bicara Masa Depan, Marc Marquez Tegaskan Tak Mau seperti Valentino Rossi

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 13 April 2025 |03:01 WIB
Bicara Masa Depan, Marc Marquez Tegaskan Tak Mau seperti Valentino Rossi
Marc Marquez dan Valentino Rossi saat masih bersaing di MotoGP. (Foto: MotoGP)
A
A
A

DOHA – Rider Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez menegaskan tak mau seperti Valentino Rossi yang menjadi pembalap mobil usai pensiun dari MotoGP. Untuk saat ini Marquez mengaku tak tertarik karena memang kurang menyukai balapan mobil.

Seperti diketahui, Valentino Rossi dan Marc Marquez merupakan rival selama berkompetisi di MotoGP. Keduanya sama-sama pernah mencicipi gelar juara MotoGP hingga sempat bersitegang di lintasan balap.

1. Ogah Ikuti Jejak Rossi

The Doctor -julukan Valentino Rossi- memutuskan pensiun pada akhir musim 2021. Setelah gantung helm, pembalap asal Italia itu banting setir menjadi pembalap mobil dan berkompetisi di ajang Road to Le Mans.

Marquez kini masih bersaing di MotoGP. The Baby Alien -julukan Marc Marquez- mengaku tidak mempunyai keinginan untuk mengikuti jejak Rossi. Namun begitu, dia tak menutup kemungkinan untuk berubah pikiran.

“Tidak,” kata Marquez dikutip dari Crash, Minggu (13/4/2025).

Marc Marquez dan Valentino Rossi
Marc Marquez dan Valentino Rossi

“Jika Anda bertanya sekarang, hari ini? Saya katakan tidak. Tapi kita tidak pernah tahu!” tambahnya.

2. Penyebab Tak Mau Jadi Pembalap Mobil

Marquez sendiri mengungkapkan kurang menyukai mobil. Hal ini terbukti karena pembalap asal Spanyol itu mengaku hanya mempunyai dua mobil, meski memiliki uang yang cukup untuk membeli mobil sport.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/38/3177003/para_pembalap_motogp_2025-b3vM_large.jpg
Kenapa MotoGP 2026 Jadi Tahun Terakhir Pembalap Pakai Motor 1000cc?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/38/3176932/luca_marini_menatap_motogp_australia_2025_akhir_pekan_ini_dengan_optimisme_yang_tinggi-i4vq_large.jpg
Berkat Sirkuit Mandalika, Luca Marini Optimistis Tatap MotoGP Australia 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/38/3176854/francesco_bagnaia_dikenal_sebagai_murid_valentino_rossi_tapi_punya_hubungan_baik_dengan_marc_marquez-eTv9_large.jpg
Kisah Unik Francesco Bagnaia, Murid Valentino Rossi yang Akui Berhubungan Baik dengan Marc Marquez
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/38/3176832/jadwal_motogp_australia_2025_akhir_pekan_ini_sudah_diketahui-xCLN_large.jpg
Jadwal MotoGP Australia 2025 Pekan Ini: Marc Marquez Absen, Siapa Pemenangnya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/38/3176672/marc_marquez_bersama_gemma_pinto-fPSa_large.jpg
Kisah Romantis Marc Marquez, Tetap Bahagia Setelah Operasi Berkat Dukungan Kekasih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/38/3176622/pol_espargaro-Tung_large.jpg
Resmi Gantikan Maverick Vinales, Pol Espargaro Bertekad Berikan yang Terbaik di MotoGP Australia dan Malaysia
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement