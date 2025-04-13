Bicara Masa Depan, Marc Marquez Tegaskan Tak Mau seperti Valentino Rossi

DOHA – Rider Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez menegaskan tak mau seperti Valentino Rossi yang menjadi pembalap mobil usai pensiun dari MotoGP. Untuk saat ini Marquez mengaku tak tertarik karena memang kurang menyukai balapan mobil.

Seperti diketahui, Valentino Rossi dan Marc Marquez merupakan rival selama berkompetisi di MotoGP. Keduanya sama-sama pernah mencicipi gelar juara MotoGP hingga sempat bersitegang di lintasan balap.

1. Ogah Ikuti Jejak Rossi

The Doctor -julukan Valentino Rossi- memutuskan pensiun pada akhir musim 2021. Setelah gantung helm, pembalap asal Italia itu banting setir menjadi pembalap mobil dan berkompetisi di ajang Road to Le Mans.

Marquez kini masih bersaing di MotoGP. The Baby Alien -julukan Marc Marquez- mengaku tidak mempunyai keinginan untuk mengikuti jejak Rossi. Namun begitu, dia tak menutup kemungkinan untuk berubah pikiran.

“Tidak,” kata Marquez dikutip dari Crash, Minggu (13/4/2025).

Marc Marquez dan Valentino Rossi

“Jika Anda bertanya sekarang, hari ini? Saya katakan tidak. Tapi kita tidak pernah tahu!” tambahnya.

2. Penyebab Tak Mau Jadi Pembalap Mobil

Marquez sendiri mengungkapkan kurang menyukai mobil. Hal ini terbukti karena pembalap asal Spanyol itu mengaku hanya mempunyai dua mobil, meski memiliki uang yang cukup untuk membeli mobil sport.