HOME SPORTS MOTOGP

Pimpin Klasemen, Alex Marquez Pede Menang di MotoGP Qatar 2025

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 12 April 2025 |14:20 WIB
Pimpin Klasemen, Alex Marquez Pede Menang di MotoGP Qatar 2025
Alex Marquez dan Marc Marquez kala mentas di MotoGP. (Foto: Instagram/@marcmarquez93)
A
A
A

PEMBALAP Gresini Racing, Alex Marquez, pede alias percaya diri menang di MotoGP Qatar 2025. Kini, Alex Marquez sendiri memang tengah berjaya di puncak klasemen sementara MotoGP 2025.

Alex memastikan bakal menyiapkan diri sebaik mungkin dalam balapan di MotoGP Qatar 2025. Balapan itu sendiri akan digelar di Sirkuit Lusail, pada Senin 14 April 2025 dini hari WIB.

Alex Marquez. (Foto: Instagram/alexmarquez73)

1. Optimistis

Dalam free practice 1 (FP1) MotoGP Qatar 2025, Jumat 11 April 2025 malam WIB, Alex Marquez mencatatkan hasil kurang bagus. Pasalnya, dia hanya menempati posisi keempat.

Meski begitu, Alex Marquez tak menyerah. Dia tetap optimistis dengan mengatakan setiap seri memang memberikan tantangan yang berbeda-beda. Alex Marquez pun akan berusaha menghadapinya dengan semaksimal mungkin apa pun tantangan yang dihadapi di perlintasan.

"Anda tiba di sini, angin bertiup kencang, ada pasir di malam hari, dan tidak ada jalan turun, jadi kita lihat saja nanti," kata Alex Marquez, dilansir dari Motosan, Sabtu (12/4/2025).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
