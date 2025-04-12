Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Jadwal Siaran Langsung Sprint Race MotoGP Qatar 2025: Marc Marquez Menang Lagi?

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 12 April 2025 |15:35 WIB
Jadwal Siaran Langsung Sprint Race MotoGP Qatar 2025: Marc Marquez Menang Lagi?
Pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)
A
A
A

JADWAL siaran langsung sprint race MotoGP Qatar 2025 dapat Anda ketahui di artikel ini. Balapan dengan 11 lap di Sirkuit Losail, Doha, Qatar nanti diprediksi akan sangat sengit, namun Marc Marquez akankan berjaya lagi seperti tiga seri sebelumnya?

Perlu diketahui, sprint race MotoGP Qatar 2025 akan berlangsung pada Minggu 13 April 2025 pukul 00.00 WIB. Para pembalap termasuk Marquez akan bersaing selama 11 lap untuk menjadi yang tercepat di sprint race tersebut.

1. Marquez Diunggulkan

Selama tiga seri awal MotoGP 2025, Marquez selalu menjadi pemenang di sprint race. Dari GP Thailand, Argentina, hingga Amerika Serikat, Marquez membuktikan dirinya begitu cepat.

Sayang Marquez gagal finis di balapan utama MotoGP Amerika Serikat 2025 karena mengalami insiden. Jika ia sampai menang di Circuit of the Americas (COTA), Austin, Amerika Serikat, maka Marquez benar-benar mendominasi awal balapan musim ini.

Sebab di GP Thailand dan Argentina, Marquez adalah pemenang di balapan utama. Semua pencapaian Marquez di tiga seri awal MotoGP 2025 membuat dirinya pun dijagokan kembali di GP Qatar.

Sirkuit Losail MotoGP
Sirkuit Losail MotoGP

Marquez pun bertekad bangkit usai kegagalan finis di balapan utama MotoGP Amerika Serikat 2025. Terlebih saat ini Marquez turun ke posisi kedua usai peringkat pertama direbut oleh adik kandungnya sendiri, Alex Marquez (Gresini Ducati) di klasemen sementara pembalap MotoGP 2025.

2. Bukan Trek Favorit Marquez

Kabar buruknya, Sirkuit Losail bukanlah trek favorit Marquez. Terbukti rider berjuluk The Baby Alien itu baru sekali menang di Sirkuit Losail sejak naik ke kelas MotoGP pada 2013 silam.

 

Halaman:
1 2
