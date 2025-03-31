Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Marc Marquez Gagal Finis, Ini Respons Francesco Bagnaia Setelah Juara MotoGP Amerika Serikat 2025

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 31 Maret 2025 |08:47 WIB
Marc Marquez Gagal Finis, Ini Respons Francesco Bagnaia Setelah Juara MotoGP Amerika Serikat 2025
Francesco Bagnaia juara MotoGP Amerika Serikat 2025. (Foto: instagram/@pecco63)
A
A
A

PEMBALAP Tim Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, bahagia setelah juara MotoGP Amerika Serikat 2025. Ia mengatakan menjalani minggu yang indah setelah finis sebagai kampiun race MotoGP Amerika Serikat 2025 yang dilangsungkan di Sirkuit COTA, Austin pada Senin (31/3/2025) dini hari WIB.

Start dari posisi enam, Francesco Bagnaia langsung melesat ke posisi tiga di awal balapan. Namun, baru di lap kesembilan rider asal Italia ini melesat ke posisi terdepan.

1. Marc Marquez Gagal Finis di MotoGP Amerika Serikat 2025

Marc Marquez gagal finis dini hari tadi (Foto: Instagram/@ducaticorse)
Marc Marquez gagal finis dini hari tadi (Foto: Instagram/@ducaticorse)

Ia naik ke posisi puncak setelah Marc Marquez (Ducati Lenovo) terjatuh di lap sembilan. Posisi puncak ini berhasil dipertahankan Pecco -sapaan akrab Francesco Bagnaia- hingga akhir balapan.

"Ini adalah akhir pekan yang hebat. Pada akhirnya, tujuannya adalah menang dan kami mencapainya," kata Francesco Bagnia, Okezone mengutip dari Motosan, Senin (31/3/2025).

Pembalap asal italia itu memberikan apresiasi atas kinerja timnya di MotoGP Amerika Serikat 2025. Juara dunia dua kali kelas MotoGP itu mengatakan kinerja tim merupakan salah satu faktor terpenting membuatnya menjadi pemenang.

"Saya senang. Kami telah membuat langkah maju yang besar dalam pengereman dan tikungan. Jadi, saya juga senang akan hal itu,” tegas Francesco Bagnaia.

 

