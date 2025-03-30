Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Diasapi Lagi, Francesco Bagnaia: Marc Marquez Sulit Dikalahkan!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 30 Maret 2025 |10:00 WIB
Diasapi Lagi, Francesco Bagnaia: Marc Marquez Sulit Dikalahkan!
Marc Marquez dan Francesco Bagnaia. (Foto: Ducati)
AUSTIN – Pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, akui kecepatan Marc Marquez di MotoGP Amerika Serikat 2025. Dia menyebut Marquez sebagai rival yang sulit dikalahkan olehnya.

Hal ini disampaikan usai gelaran sprint race MotoGP Amerika Serikat 2025. Dalam balapan 10 lap itu, Bagnaia lagi-lagi kalah saing sehingga diadapi Marc Marquez.

Marc Marquez melaju pada MotoGP Amerika Serikat 2025 (Foto: Instagram/@ducaticorse)

1. Dominasi Marc Marquez

Marc Marquez kembali menunjukkan dominasinya pada sprint race MotoGP Amerika Serikat 2025 yang digelar di Circuit of the Americas (COTA), Minggu (30/3/2025) dini hari WIB. Rider berjuluk Baby Alien itu sukses merebut podium pertama, mengungguli Alex Marquez dan Bagnaia.

Bagnaia, yang memulai balapan dari posisi enam, sempat memberikan perlawanan dengan merebut posisi terdepan dari Marquez di tikungan pertama. Namun, setelah duel sengit, dia harus mengakui keunggulan kecepatan Marquez.

"Marc melaju sangat cepat, tetapi tetap terkendali. Saat melihatnya dari belakang, terlihat jelas betapa mudahnya dia beradaptasi dengan trek ini," ujar Bagnaia, dikutip dari Speedweek, Minggu (30/3/2025).

 

Halaman:
1 2
