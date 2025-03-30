Jadwal MotoGP Hari ini: Marc Marquez Menang di Balapan Utama MotoGP Amerika Serikat 2025?

JADWAL MotoGP hari ini akan diulas Okezone. Akankah Marc Marquez menang di balapan utama MotoGP Amerika Serikat 2025?

Ya, gelaran MotoGP Amerika Serikat 2025 mencapai puncaknya malam ini. Para rider akan melakoni balapan utama yang digelar di Circuit of the Americas (COTA), Austin, pada Senin, 1 April 2025 pukul 02.00 WIB.

1. Marc Marquez Favorit Menang

Jelang balapan utama digelar, nama Marc Marquez paling difavoritkan menang. Bukan tanpa alasan, pasalnya Marc Marquez terus mengukir tren positif di MotoGP 2025.

Teranyar, pembalap anyar Ducati Lenovo itu menang di sprint race MotoGP Amerika Serikat 2025 yang digelar semalam. Marquez menang usai memulai balapan dari pole position.

Kiprah manis ini membuatnya terus sapu bersih balapan di awal musim MotoGP 2025 ini. Sebelumnya, Marc Marquez juga menang di sprint race dan balapan utama MotoGP Thailand dan Argentina 2025.