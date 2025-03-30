Klasemen Sementara MotoGP 2025 Usai Sprint Race MotoGP Amerika Serikat 2025: Marc Marquez Makin Nyaman Kuasai Puncak!

KLASEMEN sementara MotoGP 2025 usai sprint race MotoGP Amerika Serikat 2025 akan diulas Okezone. Kini, Marc Marquez makin nyaman kuasai puncak klasemen.

Ya, sesi sprint race MotoGP Amerika Serikat 2025 sudah rampung digelar. Marquez kembali berjaya dalam balapan 10 lap yang digelar di Circuit of the Americas (COTA), Austin, pada Minggu (30/3/2025) dini hari WIB itu.

1. Marc Marquez Berjaya

Start dari pole position, Marc Marquez sempat dikejutkan sang rekan setimnya, Francesco Bagnaia. Bagnaia yang memulai balapan dari posisi enam, sempat meroket ke posisi pertama sejak tikungan pertama.

Tetapi, Marquez akhirnya bisa melewati satu per satu tantangan yang ada. Dia pun naik podium bersama Alex Marquez (Gresini Ducati) dan juga Bagnaia yang finis di urutan 2 dan 3 berurutan.

Hasil ini membuat Marquez kian kukuh di puncak klasemen sementara MotoGP 2025. Total kini, pembalap berjuluk The Baby Alien itu sudah mengantongi 86 poin.

Perolehan poin itu didapat usai Marquez sapu bersih balapan di 3 seri awal MotoGP 2025 yang sudah bergulir sejauh ini. Sebelumnya, dia menang sprint race dan balapan utama MotoGP Thailand dan Argentina 2025.

Kini, menarik menantikan kiprahnya di balapan utama MotoGP Amerika Serikat 2025. Balapan itu akan digelar pada Senin 1 April 2025 dini hari WIB.