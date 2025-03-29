Jadwal MotoGP Hari Ini: Marc Marquez Kuasai Kualifikasi hingga Sprint Race MotoGP Amerika Serikat 2025?

JADWAL MotoGP hari ini akan diulas Okezone. Akankah Marc Marquez kuasai kualifikasi hingga sprint race di MotoGP Amerika Serikat 2025?

Ya, seri MotoGP Amerika Serikat 2025 berlanjut hari ini setelah menggelar dua sesi latihan bebas semalam. Nama Marc Marquez pun kembali keluar sebagai tercepat di sesi latihan.

1. Marc Marquez Gacor

Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, kembali tampil ciamik di MotoGP Amerika Serikat 2025. Sempat tercecer ke urutan 3 di sesi latihan bebas 1, dia menggila pada sesi latihan hingga keluar sebagai tercepat.

Marquez menorehkan catatan waktu terbaiknya 2 menit 2,929 detik. Dia unggul 0,736 detik dari Fabio di Giannantonio (VR46 Racing Team) yang menempati posisi kedua.

Tentunya, hasil ini jadi modal penting bagi Marquez dalam mengarungi sesi-sesi penting lainnya, termasuk pada hari ini. Ada sesi kualifikasi hingga sprint race yang penting baginya untuk membantu menambah perolehan poin di klasemen.

2. Tak Jemawa

Meski dalam tren positif, Marc Marquez tak mau jemawa. Dia tetap waspadai semua lawan yang bisa membuatnya kesulitan untuk menang.

Hal ini dilakukan Marquez, meski sejatinya dirinya berstatus raja dari Circuit of the Americas (COTA), Austin, Texas. Dia telah meraih enam kemenangan beruntun sejak 2013-2018. Lalu menambah catatan kemenangan pada 2021.

"Benar, situasinya sangat bagus untuk saya. Hubungan dengan tim terbangun dengan sangat baik, dan hasil balapan pertama musim ini tidak serta merta menurunkan ekspektasi saya untuk Austin," ujar Marc Marquez, dilansir dari Speedweek, Sabtu (29/3/2025).

"Itu memperjelas, bahwa apa pun bisa terjadi, dan saya akan terus mencoba fokus sepenuhnya pada lap pertama dari sesi pertama," lanjutnya.

Dengan kondisi di atas, menarik menantikan MotoGP Amerika Serikat 2025 hari ini yang akan digelar di COTA. Akankah Marquez berjaya?