HOME SPORTS MOTOGP

Tak Banyak Disorot, Ini Sosok yang Sukses Buat Marc Marquez Begitu Hebat di MotoGP 2025

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 28 Maret 2025 |10:24 WIB
Marc Marquez bersama Direktur Ducati Corse, Gigi Dall'Igna. (Foto: Instagram/ducaticorse)
Marc Marquez bersama Direktur Ducati Corse, Gigi Dall'Igna. (Foto: Instagram/ducaticorse)
A
A
A

MANTAN bos LCR Honda, Oscar Haro mengungkapkan satu sosok yang menjadi penyebab Marc Marquez begitu luar biasa di MotoGP 2025. Sosok yang dimaksud Haro adalah Manajer Ducati Lenovo, yakni Gigi Dall’Igna.

Seperti diketahui, Marquez mengarungi musim perdananya bersama Ducati Lenovo di MotoGP 2025. Rider berjuluk The Baby Alien itu langsung unjuk gigi dengan menyapu bersih kemenangan di dua seri balapan awal musim ini.

1. Berkat Peran Gigi Dall’Igna

Namun kesuksesan itu, tentu tak luput dari sosok manajer Ducati Lenovo, Dall’Igna. Pasalnya, pria berusia 58 tahun itu merupakan sosok penting di balik kesuksesan tim pabrikan asal Italia tersebut.

Menurut Haro, Dall’Igna adalah Marquez-nya di dunia insinyur. Dia mengakui pria asal Italia adalah sosok yang cerdas dan sangat serius dalam membangun motor juara.

“Saya rasa Gigi adalah seperti Marc Márquez di dunia insinyur. Dia adalah sosok yang hanya menerima kemenangan,” kata Haro, dilansir dari Motosan, Jumat (28/3/2025).

Manajer Umum Ducati Corse Gigi DallIgna (Foto: Instagram/@dallignaluigi)
Manajer Umum Ducati Corse Gigi DallIgna (Foto: Instagram/@dallignaluigi)

“Dia benar-benar terobsesi dengan motor dan balapan. Bahkan ketika mendapat kesempatan pindah ke Formula 1, dia tetap bertahan di dunia motor,” sambungnya.

Maka dari itu, Haro menyebut kombinasi Dall’Igna dan Marquez di Ducati Lenovo menjadi kombinasi yang sempurna. Sebab, mereka merupakan sosok yang haus akan kemenangan.

“Itulah mengapa menurut saya Gigi dan Marc Márquez membentuk kombinasi yang luar biasa, karena mereka berdua memiliki mentalitas yang sama: hanya fokus pada kemenangan,” ungkap Haro.

 

