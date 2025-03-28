Hasil Kualifikasi MotoGP Amerika Serikat 2025 Bakal Tempatkan Marc Marquez di Posisi Teratas?

MOTOGP Amerika Serikat 2025 akan berlangsung di Circuit of the Americas (COTA), Austin, pada 28-31 Maret 2025. Jelang seri ketiga MotoGP 2025 tersebut, pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez diprediksi bakal bersinar, termasuk sejak sesi kualifikasi,

Sesuai jadwal, kualifikasi MotoGP Amerika Serikat 2025 akan digelar pada Sabtu 29 Maret 2025. Marquez pun dijagokan lolos langsung ke kualifikasi 2 untuk bisa mengincar pole position di seri tersebut.

1. Siap Bersinar di Latihan

Seperti yang diketahui, untuk lolos langsung ke kualifikasi 2, maka Marquez wajib menjadi 10 pembalap tercepat di sesi latihan MotoGP Amerika Serikat 2025. Sesi tersebut dijadwalkan akan berlangsung pada Sabtu 29 Maret 2025 pukul 03.00-04.00 WIB.

Sejauh ini, dari dua seri MotoGP 2025 yang sudah berlangsung, Marquez selalu berhasil finis 10 besar di sesi latihan sehingga berhak lanjut ke kualifikasi II. Bahkan di kualifikasi, Marquez sukses merebut pole position, baik di MotoGP Thailand 2025 maupun MotoGP Argentina 2025.

Marc Marquez merayakan kemenangan di MotoGP Thailand 2025

Kini, Marquez kembali diprediksi akan berjaya di Kualifikasi MotoGP Amerika Serikat 2025. Pasalnya selain karena sedang tren positif, Marquez diketahui sangat jago di trek COTA.

Marquez mencatatkan total 7 kemenangan di COTA. Hal itu membuatnya disebut Rajanya COTA karena menjadi pembalap dengan kemenangan terbanyak di trek tersebut.

Hanya saja, sudah tiga musim terakhir Marquez tak pernah menang di COTA. Untuk MotoGP Amerika Serikat 2024, Marquez sejatinya sudah pindah ke Ducati bersama tim satelit Gresini Racing, namun ia kala itu tetap gagal menang karena mengalami insiden.