Berkat Moncer di 2 Seri Awal MotoGP 2025, Marc Marquez Dijagokan Salip Rekor Kemenangan Valentino Rossi

KEBERHASILAN Marc Marquez mendominasi balapan seri Thailand dan Argentina di awal MotoGP 2025 membuat legenda MotoGP, Giacomo Agostini terkagum-kagum. Agostini yakin, jika Marquez terus bersinar seperti sekarang ini, maka rekor kemenangan Valentino Rossi bakal disalip The Baby Alien –julukan Marquez.

Tentu hal tersebut adalah hal yang sangat tidak diharapkan oleh Rossi dan fans sejatinya. Sebab Marquez diketahui adalah rival abadi Rossi.

1. Marquez Siap Pecahkan Rekor Rossi

Marc Marquez baru saja menyamai catatan rider legendaris Angel Nieto yang mempunyai 90 kemenangan di semua ajang balap motor mulai dari kelas 125cc. Pembalap berjuluk The Baby Alien itu menorehkan pencapaian itu usai memenangkan MotoGP Argentina 2025, Senin (17/3/2025) lalu.

Namun begitu, Marquez belum bisa melampaui catatan legenda balap motor lainnya yakni Valentino Rossi dan Giacomo Agostini. Rossi tercatat memiliki 115 kemenangan, sedangkan Agostini lebih banyak dengan 122 kemenangan.

Marc Marquez merayakan kemenangan di MotoGP Thailand 2025

Agostini meyakini Marquez akan melampaui catatan kemenangan The Doctor -julukan Valentino Rossi- mengingat Rossi sudah pensiun. Di sisi lain, mantan pembalap MV Agusta itu juga khawatir Marquez bisa menyamai atau bahkan melampaui rekornya.

“Saya yakin dia (Marc Marquez) akan melampaui angka Valentino, dan saya harap dia tidak mencapai angka saya,” tutur Agostini dilansir dari Motosan, Jumat (27/3/2025).

2. Ikut Senang jika Rekornya Disalip

Meski begitu, Agostini menegaskan akan menjadi orang pertama yang memberi ucapan selamat andai Marquez mampu menyamai atau melewati rekornya. Legenda balap asal Italia itu mengakui, Marquez adalah pembalap paling layak untuk melampaui rekornya.