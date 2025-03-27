BWF Kabulkan Permohonan Protection Ranking untuk Anthony Ginting

FEDERASI bulu tangkis dunia (BWF) mengabulkan permohonan protection ranking untuk Anthony Sinisuka Ginting yang diajukan PBSI. Keistimewaan itu akan berlaku selama tiga bulan.

Sebelumnya, PBSI telah mengajukan protection ranking kepada BWF pada Selasa 25 Maret 2025. Hal ini imbas cedera bahu yang cukup parah dialami Anthony Ginting.

1. Lebih Lama

Pria berusia 28 tahun itu memerlukan pemulihan lebih lama agar bisa sembuh total ketika turun bertanding. Karena itu, demi menjaga poin Ginting yang saat ini di angka 50.155, PBSI mengajukan protection ranking.

Pengajuan itu telah disetujui BWF pada hari ini, Kamis (27/3/2025). Ginting akan mendapatkan protection ranking yang berlaku selama tiga bulan yakni mulai 25 Maret hingga 24 Juni 2025.

"BWF telah menyetujui protection ranking untuk Anthony Sinisuka Ginting," tulis keterangan PBSI dalam akun Instagram resminya @badminton.ina, Kamis (27/5/2025).

"Protection ranking berlaku tiga bulan dari 25 Maret hingga 24 Juni 2025 dengan jumlah poin 50.155 poin," tambah keterangan tersebut.