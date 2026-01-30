PBSI Ungkap Kondisi Terkini Daniel Marthin Usai Cedera Panjang, Sudah Siapkan Partner Baru

JAKARTA – Kabid Binpres PBSI, Eng Hian, mengungkap kondisi terkini Daniel Marthin usai cedera panjang. Yang pasti, pihaknya telah mempersiapkan pasangan baru untuknya saat comeback.

Daniel mengalami cedera lutut saat membela Indonesia di Sudirman Cup 2025. Pemain berusia 24 tahun itu harus menjalani operasi dan menepi cukup lama karena proses pemulihan.

1. Trauma

Eng mengungkapkan kondisi Daniel saat ini sudah membaik. Namun memang PBSI sengaja belum menerjunkan atletnya itu ke arena.

“Daniel (Marthin) kondisinya sudah baik. Cuma saya masih belum bisa me-release Daniel ke pertandingan karena masih ada beberapa gerakan itu yang dia masih tertahan,” kata Eng di Jakarta, dikutip Jumat (30/1/2026).

Koh Didi –sapaan akrabnya- menjelaskan Daniel memang sudah sembuh secara medis. Tapi, federasi juga tak ingin ambil risiko karena psikologis sang pemain belum siap 100 persen. Eng menduga sang pemain belum bisa tampil lepas karena masih diselimuti rasa trauma.

“Secara overall kelihatan dari latihan juga sakitnya dari tim medis pun sudah menyatakan sudah sembuh. Cuma kan pasti ada trauma ini. Trauma ini yang saya enggak mau terbawa di jangka panjangnya,” ucap Eng.

“Jadi kami hilangkan dulu di latihan, sampai benar-benar kami melihat dari mata pelatih itu gerakannya sudah semuanya normal,” imbuh pria asal Solo itu.

“Ini ada beberapa gerakan, poin gerakan itu yang dia masih nahan. Kami enggak mau. Kalau kami paksakan pertandingan, nantinya pasti akan ada trauma panjang,” tukas Eng.