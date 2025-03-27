Anthony Ginting Ungkap Kondisi Terkini Cederanya, Akui Alami Masa-Masa Berat

JAKARTA – Anthony Sinisuka Ginting mengungkapkan kondisi terkini setelah mengalami cedera bahu. Ia mengaku menjalani situasi ini dengan berat karena harus absen cukup lama dari lapangan bulu tangkis.

Sebagaimana diketahui, Anthony Ginting mengalami cedera tulang rawan dan peradangan otot di bahu bagian kanan. Ia sudah merasakan sakit sejak persiapan Olimpiade Paris 2024 hingga akhirnya memburuk pada awal 2025.

1. Mundur

Sejak mundur dari Malaysia Open 2025, Ginting pun telah absen di berbagai turnamen seperti India Open, Indonesia Masters hingga All England 2025. Terbaru, ia juga mundur dari Badminton Asia Championships 2025 yang akan berlangsung pada 8-13 April 2025. Baginya, situasi ini berat untuk dijalani.

"Yang pasti berat juga buat saya. Maksudnya kemarin tetap latihan, cuma memang dibatasi gerakan-gerakan yang memang masih sakit," ungkap Ginting kepada awak media di Pelatnas PBSI Cipayung, Jakarta, dikutip Kamis (27/3/2025).

"Memang dari awal pulang dari India sampai hari ini ada perbaikan yang cukup signifikan, cuma buat perform masih belum bisa karena ya untuk melakukan gerakan-gerakan kayak over, memang masih ada kendala sakit di nyerinya," tambah pria berusia 28 tahun itu.

"Kami khawatir karena masih ada rasa nyeri dan mungkin proses belum maksimal lalu (kalau) dipaksakan jadi berulang kembali kayak kemarin di Malaysia," tukas Ginting.

2. Enggan Larut

Ginting sendiri menyayangkan kondisi cedera membuatnya harus absen lama. Namun, ia enggan berlarut-larut dalam kesedihan tersebut dan fokus menjalani pemulihan agar bisa segera comeback ke lapangan.



"Jadi sangat disayangkan (nanti) karena kurang maksimal dalam menjalani prosesnya. Mungkin harusnya off dulu atau bagaimana atau apa. Lakukan rehabilitasi dulu, lakukan protect segala macam, dari awal. Cuma kami enggak mau terlalu berlarut-larut," sambung Ginting.