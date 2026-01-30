PBSI Gelar Seleksi Nasional 2026, Atlet-Atlet U-19 Berebut Tiket ke Pelatnas Cipayung

JAKARTA – PBSI akan menggelar Seleksi Nasional 2026. Sesi ini akan diikuti oleh atlet-atlet taruna berusia 19 tahun ke bawah untuk memperebutkan tiket ke Pelatnas PBSI.

Seleknas PBSI 2026 akan berlangsung pada 3 hingga 7 Februari 2026 di Majeh Arena Wadas, Karawang, Jawa Barat. Nantinya, sesi ini menggunakan empat lapangan pertandingan.

1. Bagian Integral Pembinaan

Kabid Binpres PBSI, Eng Hian menegaskan, Seleknas merupakan bagian integral dari sistem pembinaan prestasi nasional. Ajang ini dijalankan secara berjenjang dan berkelanjutan.

“Seleksi Nasional PBSI merupakan bagian integral dari sistem pembinaan prestasi nasional yang dijalankan secara berjenjang dan berkelanjutan,” kata Eng dalam keterangan resmi PBSI, dikutip Jumat (30/1/2026).

“Melalui Seleknas ini, PBSI memastikan proses penjaringan atlet muda dilakukan secara objektif, terukur, dan berbasis prestasi, sebagai langkah awal menuju pembinaan di Pelatnas PBSI,” imbuh Koh Didi –sapaan akrabnya.

“Kriteria seleksi mengacu pada hasil Kejurnas, peringkat nasional, serta pantauan Tim Pemandu Bakat dirancang untuk memastikan atlet yang terpilih tidak hanya memiliki capaian prestasi saat ini, tetapi juga potensi pengembangan jangka panjang sesuai dengan arah pembinaan prestasi PBSI,” tambah Eng.

2. Kriteria Sudah Ditetapkan

Seleksi Nasional PBSI ini diikuti oleh atlet-atlet terbaik kategori taruna (U19) yang memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Peserta meliputi atlet tunggal dan ganda juara Kejuaraan Nasional PBSI Perorangan Taruna Divisi I 2025, dengan pengecualian bagi atlet yang telah direkrut masuk Cipayung.

Peserta Seleknas juga berasal dari atlet kelahiran tahun 2007 dan sesudahnya yang berada pada peringkat 15 nasional Taruna (U19) terbaik di setiap sektor dengan perhitungan ranking. Ranking yang digunakan adalah per 24 Desember 2025, setelah pelaksanaan Kejuaraan Nasional PBSI.

PBSI juga menetapkan tiga atlet muda, Mayla Cahya Afilian Pratiwi (Mutiara Cardinal Bandung) dari sektor tunggal putri dan Alexius Ongkytama Subagio/Aquino Evano Keneddy Tangka (Djarum Kudus) dari sektor ganda putra bergabung langsung ke Pelatnas PBSI. Ketiganya direkrut berdasarkan prestasi konsisten yang telah ditunjukkan sepanjang tahun 2025, serta hasil pemantauan Tim Pemandu Bakat PP PBSI, sehingga dinilai telah memenuhi kriteria pembinaan Pelatnas.