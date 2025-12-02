Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Atlet Non-Pelatnas PBSI Lebih Gacor, Taufik Hidayat: Alhamdulillah

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 02 Desember 2025 |17:36 WIB
Atlet Non-Pelatnas PBSI Lebih Gacor, Taufik Hidayat: Alhamdulillah
Taufik Hidayat meminta atlet Pelatnas dan Non-Pelatnas PBSI tak perlu dibentur-benturkan (Foto: Okezone/Cikal Bintang)
JAKARTA – Wakil Ketua Umum I PBSI, Taufik Hidayat, tidak masalah melihat para pebulu tangkis jalur independen lebih hebat dalam hal prestasi di 2025. Ia merasa hal itu justru harus disyukuri.

Belakangan ini, banyak atlet non-Pelatnas PBSI yang berprestasi di berbagai turnamen. Salah satunya adalah Jonatan Christie, tunggal putra Indonesia yang memutuskan keluar dari Cipayung pada Mei 2025.

Sejak September 2025, Jojo berhasil menjuarai tiga turnamen yakni Korea Open, Denmark Open, dan Hylo Open 2025. Sebelum itu, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan juga berhasil meraih berbagai prestasi meski tak berada di Cipayung.

1. Disyukuri

Jonatan Christie juara Denmark Open 2025. (Foto: PBSI)

Ganda putra lainnya, Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani, juga mulai menunjukkan kualitasnya. Bagi Taufik, hal itu justru harus disyukuri.

“Ya kami alhamdulillah, di belakang itu kan ada namanya Indonesia, bukan nama pribadi atau nama daerah mana-mana,” kata Taufik kepada awak media, termasuk Okezone di Kemendagri, Jakarta, Selasa (2/12/2025).

2. Semua Butuh Proses

Lebih lanjut, mantan tunggal putra nomor 1 dunia itu mengingatkan semua pihak agar tak membanding-bandingkan antara atlet Pelatnas dan non-Pelatnas. Menurutnya, semua butuh proses.

“Tapi kan olahraga butuh proses. Jonatan juga dulu lama di pelatnas, Sabar/Reza juga usianya berapa kita lihat juga. Bukan masalah gacor. Jadi jangan dipolemik antara luar pelatnas dan di pelatnas. Tapi proses. Mereka pernah di situ dan satu ini buat Indonesia,” urai Taufik.

 

